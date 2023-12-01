Силовики пришли с проверкой на склад Wildberries

Фото: Никита Попов / РБК

Силовики пришли с проверкой в сортировочный центр Wildberries в Алексин в Тульской области, сообщили РБК в пресс-службе компании.

У сотрудников склада проверили документы в рамках призыва на срочную службу, отметили в Wildberries. Там уточнили, что мероприятие было плановым.

«Это несущественно повлияло на работу склада, все работает в стандартном режиме. Руководство склада оказало содействие правоохранительным органам», — сообщили в пресс-службе.

Проверка на складе в Алексине прошла накануне, пишет телеграм-канал Baza. По его данным, к складу приехали силовики и несколько микроавтобусов. Сотрудники силовых структур интересовались гражданами, недавно получившими российский паспорт и не вставшими на воинский учет, а также теми, кто подлежит призыву на срочную службу, утверждает канал.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу УМВД России по Тульской области. В Военном комиссариате города Алексин, Алексинского и Дубенского районов Тульской области отказались от комментариев.

Впоследствии часть сотрудников маркетплейса увезли на микроавтобусах, сообщает канал. Некоторые рабочие стояли на воинском учете, однако их увезли для проверки, сказали Baza источники.

В конце ноября полиция провела проверку в другом сортировочном центре Wildberries в подмосковной Электростали. Телеграм-канал Baza писал, что рейд проводил ОМОН, десятки силовиков «отлавливали» нелегальных мигрантов и тех, кто недавно получил российский паспорт. По словам сотрудников, с которыми поговорил канал, некоторым сотрудникам вручали повестки в военкомат.

Согласно ст. 10 закона № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» граждане, которые приобрели гражданство России, обязаны в двухнедельный срок встать на воинский учет в военном комиссариате по месту их жительства.

Wildberries предупреждала о проблемах с отгрузкой и выгрузкой товаров на фоне проверки. Из-за нее на складе в Электростали не могли приступить к работе 8 тыс. сотрудников, что создавало для продавцов риск «миллиардных убытков», отмечали в компании.

Позднее склад возобновил работу, Wildberries направила туда дополнительные силы для нормализации рабочих процессов.