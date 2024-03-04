Хуситы заявили об атаке на судно Израиля в Аравийском море

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Хуситы нанесли ракетный удар по израильскому судну MSC SKY в Аравийском море, сообщил представитель движения Яхья Сариа, передает Al Masirah.

По его словам, военные использовали несколько противокорабельных ракет, «их попадание было точным и прямым». Представитель хуситов подчеркнул, что атака произошла «через несколько часов после проведения операции, в ходе которой баллистические ракеты и беспилотники на атаковали несколько военных кораблей США в Красном море».

Хуситы 18 февраля атаковали британское судно Rubymar, которое шло под флагом Белиза, в Аденском заливе. Сухогруз получил значительные повреждения и затонул, экипажу помогли выбраться. В Центральном командовании вооруженных сил США уточнили, что на судно перевозило 21 тыс. т удобрений, состав которых может нанести вред окружающей среде

Йеменские хуситы атакуют американские и британские корабли, а также связанные с Израилем суда. Атаки начались осенью 2023 года в ответ на израильскую операцию в секторе Газа против палестинского движения ХАМАС. Вашингтон и Лондон с января 2024 года наносят ответные удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции.