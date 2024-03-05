Швейцарская компания подтвердила удар хуситов по ее судну недалеко от Йемена

Швейцарская MSC подтвердила удар хуситов по ее судну у берегов Йемена

Фото: Khaled Abdullah / File Photo / Reuters

Швейцарский грузоперевозчик MSC подтвердил, что его судно MSC Sky II подверглось атаке со стороны хуситов у берегов Йемена 4 марта. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

Перевозчик сообщил, что ракета попала в корабль в Баб-эль-Мандебском проливе, соединяющем Красное море и Аденский залив. Судно шло из Сингапура в Джибути.

После попадания ракеты возник небольшой пожар, экипаж корабля не пострадал, сообщила компания. Судно продолжает следовать в пункт назначения.

Ранее об ударе хуситов по судну MSC Sky сообщил представитель йеменского движения Яхья Сариа. По его словам, военные использовали несколько противокорабельных ракет, «их попадание было точным и прямым». Представитель утверждает, что MSC Sky — израильское судно.

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило в соцсети Х, что днем 4 марта хуситы выпустили две противокорабельные ракеты в сторону MSC Sky II в Аденском заливе. Военные отметили, что контейнеровоз швейцарский, он шел под либерийским флагом. Одна ракета попала в судно, «нанеся ущерб», никто не пострадал.

Вечером того же дня американские военные уничтожили две противокорабельные крылатые ракеты хуситов, отчиталось CENTCOM. В командовании подчеркнули, что ракеты представляли «непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе».

Йеменские хуситы атакуют корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем, с осени 2023 года, после начала войны ХАМАС с Израилем. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам хуситов в Йемене при поддержке международной коалиции. В частности, 28 февраля в Пентагоне сообщили об ударе по 230 объектам в Йемене.