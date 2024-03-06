Посол России в США заявил об угрозе прямого столкновения с войсками НАТО

Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об угрозе прямого столкновения с войсками НАТО, слова дипломата опубликованы в телеграм-канале российского посольства.

«Еще недавно невозможно было себе представить, что по полям соседней с Россией республики будут разъезжать американские и немецкие танки <...> Теперь уже речь идет и об участии солдат армий НАТО в боевых действиях. По существу мы стоим перед опасностью прямого столкновения вооруженных сил России и Североатлантического альянса на востоке Европы», — сказал Антонов, отметив, что такой сценарий не может реализоваться без одобрения США.

Комментируя заявления о попытке России рассорить союзников по НАТО за счет публикации конфиденциального разговора офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, Антонов заявил, что власти США «манипулируют общественным мнением», «тем самым уводят дискуссию» от того факта, «что США и их сателлиты по Североатлантическому альянсу все глубже погружаются в трясину украинского проекта».

В перехваченном разговоре офицеров ВВС бундесвера, который 1 марта опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян, военные обсуждали возможность поставок немецких дальнобойных ракет Taurus на Украину, отмечая в том числе проблемы со сроками производства и обучения украинских военных. Среди прочего немецкие военные обсуждали возможность удара по Крымскому мосту, количество необходимых для этого ракет, способы их запуска и другие детали.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал утечку «очень серьезной проблемой» и пообещал провести расследование. Он также вновь заявил, что Украине не передадут Taurus, в том числе из-за риска ударов по Москве.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что беседа военных Германии «говорит о том, что в недрах бундесвера предметно и конкретно обсуждаются планы по нанесению ударов по территории России».

Bloomberg со ссылкой на источники в НАТО сообщил, что скандал с утечкой разговора офицеров «возродил раскол» между ФРГ и союзниками по поводу поставок новых вооружений Киеву.