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Технологии и медиа ,  
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Дуров на фоне сбоя с соцсетями сообщил о всплеске активности в Telegram

Дуров сообщил о всплеске активности в Telegram на фоне проблем с соцсетями
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: durov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров отметил рост активности пользователей на фоне проблем с другими социальными сетями.

«Миллионы людей подписывались и делились контентом в Telegram в течение последнего часа, пока Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена. — РБК) не работали», — написал предприниматель в своем телеграм-канале.

Доля пользователей Telegram достигла почти половины населения России
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Фото:Максим Блинов / РИА Новости

5 марта в работе социальных сетей и других интернет-ресурсов случился глобальный сбой. В частности, с проблемами столкнулись пользователи Facebook и Instagram, X (бывшая Twitter), Gmail, Google Maps, Google Play, YouTube, TikTok, WhatsApp, Discord. Некорректно работали как сайты, так и приложения. Массовыми были сообщения о трудностях с авторизацией.

Днем ранее второй за неделю сбой наблюдался в Telegram. На портал Downradar, отслеживающий такие инциденты, российские пользователи направили более тысячи жалоб. Downdetector сообщал о единичных жалобах за рубежом.

В начале февраля РБК сообщил со ссылкой на исследование Mediascope, что доля российских граждан, ежедневно пользующихся Telegram, достигла почти половины от всего населения страны старше 12 лет. За счет расширения охвата Telegram занимает четвертую позицию в списке наиболее популярных интернет-ресурсов. Первое место остается за WhatsApp, на втором месте — «Яндекс», на третьем — Google.

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