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Экономика ,  
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Путин поручил взять на контроль цены на топливо для аграриев

Путин поручил Минсельхозу взять на контроль цены на топливо для аграриев
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Решения по ценам на дизельное топливо для обеспечения потребностей аграриев должны приниматься своевременно, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Ставропольский край.

«Можете не сомневаться: я поддержу любое решение — и мои коллеги из нефтяного, энергетического сектора это знают — любое решение, которое призвано обеспечить проведение весенних сельхозработ», — отметил Путин на встрече с работниками сельскохозяйственной отрасли (цитата по ТАСС).

Президент также подчеркнул, что решение должно быть взвешенным, поскольку нельзя «убивать курицу, которая несет золотые яйца». Меры «должны быть приняты своевременно», отметил он.

«В прошлом году действительно сложилась какая-то дурацкая ситуация, когда приходилось ездить [за топливом] из одного региона в другой, чушь какая-то», — сказал Путин, выразив надежду, что в этом году подобная ситуация не повторится.

Держать вопрос на контроле президент поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Путин поручил правительству стабилизировать цены на бензин и дизель
Политика
Фото:Владимир Баранов / Global Look Press

С 1 марта правительство ввело полугодовой запрет на экспорт бензина. Эту меру анонсировал в конце февраля вице-премьер Александр Новак. В письме от 21 февраля он указал на то, что на внутреннем рынке ожидается сезон повышенного спроса на топливо. Тенденция связана с посевной, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками. Для «нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты» следует ограничить экспорт, отметил вице-премьер. По дизельному топливу аналогичного решения принято не было.

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В ноябре 2023 года Путин поручил правительству разработать меры по стабилизации цен на бензин и дизель. Президент особо подчеркнул необходимость в достаточном объеме обеспечить топливом российских производителей сельхозпродукции.

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Владимир Путин сельское хозяйство топливо
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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