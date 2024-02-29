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Новак сообщил об отсутствии планов запретить экспорт дизеля

Новак сообщил об отсутствии у правительства планов запретить экспорт дизеля
Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Правительство России не рассматривает возможность введения запрета на экспорт дизельного топлива, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

«Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам — [осуществляется] по заявкам потребителей», — отметил он (цитата по ТАСС).

С 1 марта начнет действовать полугодовой запрет на экспорт бензина, сообщила РБК представитель Новака. Инициативу о временном запрете внес сам вице-премьер для «нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты», поскольку на внутреннем рынке скоро наступит сезон повышенного спроса на топливо.

Тенденция связана с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками, отметил заместитель председателя правительства. В этой связи для «нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты» необходим временный запрет на экспорт. Мера не коснется согласованных объемов поставок в страны ЕАЭС, Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.

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Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

Что касается дизельного топлива, соотношение объемов его производства и потребления на российском рынке дает возможность увеличить минимальные объемы продаж на бирже с текущих 12,5% до 16%, отметил вице-премьер.

Кабмин вводил запрет экспорта топлива в 2023 году, он действовал с сентября по ноябрь. Причиной установления запрета стал резкий рост оптовых цен на моторное топливо.

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Теги
Алексей Браверман
Александр Новак правительство России дизельное топливо экспорт
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