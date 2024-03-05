Историка Ивана Куриллу уволили из Европейского университета

Курилла заявил, что его уволили за прогулы, несмотря на согласованный более чем за год отпуск. В университете говорят, что не договорились с профессором из-за финансов. В 2022 году историк подписал письмо против боевых действий

Иван Курилла (Фото: IvanA / Wikipedia)

Европейский университет (ЕУ) в Санкт-Петербурге уволил историка-американиста Ивана Куриллу за прогулы, сообщили РБК в пресс-службе учебного заведения.

4 марта ученый написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), что его уволили, несмотря на согласованный заранее — «более чем за год» — отпуск, который ректор отказался подписать (цитата по телеграм-каналу T-Invariant, сейчас публикация Куриллы удалена; сам историк подтвердил подлинность поста). Он уточнил, что не знает, является ли решение о его увольнении перестраховкой со стороны ректора или «требованием к нему со стороны».

В Европейском университете он проработал профессором девять лет. Курилла в 2022 году подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов против военных действий на Украине.

Как рассказали РБК в учебном учреждении, Курилле согласовали оплачиваемый творческий отпуск в ноябре 2022 года, который дается преподавателю для написания значимого научного труда.

Но в декабре 2023 года выяснилось, что в период отпуска ученый планировал работать в США на профессорской позиции. В связи с этим Комитет по персоналу университета предложил Курилле «либо отказаться от оплачиваемого творческого отпуска, предоставляемого ЕУ, либо от оплачиваемой позиции в США».

Курилла заявил, что отказываться от работы в США не будет, после чего комитет отозвал решение о творческом отпуске. Сотрудника проинформировали об этом 29 декабря 2023 года, но он 12 января 2024-го все равно покинул страну.

«Стороны обсуждали возможные формы расторжения трудового договора на условиях компенсации, однако к согласию не пришли — университет счел финансовые требования И.И. Куриллы чрезмерными», — пояснили в пресс-службе. В итоге университет уволил его за прогулы в результате несогласованного отъезда.

РБК обратился за комментарием к Ивану Курилле.

В конце августа 2023 года экономист Андрей Яковлев сообщил об уходе из Высшей школы экономики, где работал с момента основания вуза в 1993 году. По его словам, причина ухода — «истечение срока действия контракта». Он заявил, что к началу 2023 года из России уехали около 700 преподавателей и научных сотрудников это учебного заведения.

В августе того же года о своем увольнении с 1 сентября сообщил экономист Игорь Липсиц. Он также работал в ВШЭ с момента основания вуза. Свой уход Липсиц объяснил тем, что руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу, хотя он три года работал в таком режиме.