Из СПбГУ уволили автора независимой экспертизы по делу Скочиленко

Светлана Друговейко-Должанская (Фото: Санкт-Петербургский государственный университет)

Филолога Светлану Друговейко-Должанскую, которая провела независимую экспертизу по делу о фейках об армии художницы Александры Скочиленко, уволили из СПбГУ, сообщает «Фонтанка», это подтвердила сама преподаватель.

Друговейко-Должанская занимала должность старшего преподавателя кафедры русского языка филологического факультета вуза. На официальном сайте университета ее страница не удалена. Друговейко-Должанская входит в состав орфографической комиссии РАН и филологический совет «Тотального диктанта».

Александру Скочиленко арестовали в апреле 2022 года по статье о распространении «фейков об армии» (ст. 207.3 УК РФ). Художница заменила несколько ценников в супермаркете на листовки о событиях на Украине.

В апреле 2023 года Друговейко-Должанская не нашла «разжигания ненависти и вражды» и дискредитации армии в ценниках Скочиленко, указав на ложность экспертизы своей коллеги, писал «Коммерсантъ Санкт-Петербург».

В сентябре 2023 года филолога вызвали на комиссию по этике, обвинив в том, что она «с сарказмом отзывается о компетенции коллег», сообщала «Фонтанка».