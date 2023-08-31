Один из основателей ВШЭ Андрей Яковлев сообщил о своем уходе

Экономист Андрей Яковлев, работавший в ВШЭ с основания в 1993 году, объявил об уходе

Причина ухода — «истечение срока действия контракта», объяснил Яковлев, работавший в ВШЭ с момента основания вуза в 1993 году. По его словам, он надеется «вернуться в свою страну и в свой университет»

Экономист Андрей Яковлев сообщил об уходе из Высшей школы экономики (ВШЭ), где работал с момента основания вуза в 1993 году. Об этом он написал в социальной сети Facebook (принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Андрей Яковлев — кандидат экономических наук. Был ординарным профессором и профессором кафедры теории и практики государственного управления департамента государственного и муниципального управления факультета социальных наук. Также занимал должность

директора Института анализа предприятий и рынков и Международного центра изучения институтов и развития. Был членом ученого совета ВШЭ.

«На прошлой неделе закончилась 30-летняя история моих трудовых отношений с Высшей школой экономики. Должен сказать, что когда в сентябре 1993 года я пришел в ВШЭ на должность проректора по науке, я не думал, что с этим совсем новым маленьким университетом (где в тот момент было 100 студентов и 30 сотрудников, включая уборщиц) окажется связана большая часть моей биографии», — рассказал Яковлев.

По его словам, причина его ухода — «истечение срока действия контракта».

Яковлев со ссылкой на «более информированных товарищей» отметил, что к началу 2023 года из Россию уехали около 700 преподавателей и научных сотрудников ВШЭ. Часть из них, как и он сам «до конца прошлой недели», находясь в отпусках, «по факту продолжали работать дистанционно», указал он. «Окончательно покидать университет они стали уже в текущем году — по мере завершения своих отпусков. Некоторые (насколько я знаю — не многие) вернулись обратно», — написал профессор. Он видит в этом «признаки завершения или «заката» того большого и во многом уникального образовательного проекта», которым была Высшая школа экономики на протяжении почти 30 лет.

Он согласился с мнением, что ВШЭ стала похожа на «обычный российский ВУЗ». Это экономист связал с действиями «той управленской команды, которая пришла в ВШЭ вместе с новым ректором, назначенным в июле 2021 года».

Яковлев добавил, что надеется «вернуться в свою страну и в свой университет».

В августе о своем увольнении с 1 сентября сообщил экономист Игорь Липсиц — он также работал в ВШЭ с момента основания вуза. Свой уход Липсиц объянил тем, что руководство ВШЭ в одностороннем порядке аннулировало его контракт на дистанционную работу. Он пояснил, что уже три года живет за границей и преподает дистанционно. «В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки. Я его и реализовал», — объяснил профессор.

В апреле ВШЭ покинул писатель, телеведущий и литературовед Александр Архангельский, он был ординарным профессором, входил в ученый совет и занимал должность соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях». Архангельский пояснил, что уходит из вуза по соглашению сторон, а инициатива исходила от руководства Института медиа ВШЭ, который с мая 2022 года возглавляет ведущий «России 1» Эрнест Мацкявичюс. «Я придерживаюсь правила «заявлениями не бросаемся», но, если с тобой дальше не хотят работать, значит, надо покидать территорию», — отметил Архангельский.

Летом прошлого года из ВШЭ уволили профессора Чикагского университета, экономиста Константина Сонина. В 2014 году он был проректором вуза, а в 2015-м уехал из России в США. В марте ТАСС и «Интерфакс» сообщили о возбуждении против Сонина уголовного дела о фейках об армии. В мае МВД объявило его в розыск.