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«РИА Новости» узнало детали случая вандализма во Владивостокской крепости

«РИА Новости»: иностранец сделал надпись на Владивостокской крепости по ошибке
Подозреваемый&nbsp;в повреждении памятника &laquo;Батареи Поспеловской&raquo;
Подозреваемый в повреждении памятника «Батареи Поспеловской» (Фото: СУ СК по Приморскому краю)

Иностранец, который оставил надписи на памятнике «Батарея Поспеловская» в музее-заповеднике «Владивостокская крепость», думал, что пишет на обычной стене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину, живущего во Владивостоке, а также 23-летнюю местную жительницу задержали за порчу памятника 4 марта, сообщил Следственный комитет. Ведомство уточнило, что задержанный — гражданин Узбекистана. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что у мужчины имеется вид на жительство.

Жителей Владивостока задержали после того, как полицейские нашли в социальных сетях видеозапись, где мужчина наносит на памятник надпись с помощью аэрозольного баллончика. «РИА Новости» уточняет, что он написал Akosh+Sasha.

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Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК (повреждение памятников). Максимальное наказание по ней три года лишения свободы.

«Батарея Поспеловская» расположена на мысе Поспелова острова Русский и относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Батарея, которую сооружали с 1895 по 1901 год, предназначена для защиты минного заграждения, выставляемого в военное время. На ней сохранились два бетонных блока для 57-мм орудий и четыре бетонные ниши.

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иностранец памятник Владивосток
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