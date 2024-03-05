«РИА Новости» узнало детали случая вандализма во Владивостокской крепости

Подозреваемый в повреждении памятника «Батареи Поспеловской» (Фото: СУ СК по Приморскому краю)

Иностранец, который оставил надписи на памятнике «Батарея Поспеловская» в музее-заповеднике «Владивостокская крепость», думал, что пишет на обычной стене. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Мужчину, живущего во Владивостоке, а также 23-летнюю местную жительницу задержали за порчу памятника 4 марта, сообщил Следственный комитет. Ведомство уточнило, что задержанный — гражданин Узбекистана. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах утверждает, что у мужчины имеется вид на жительство.

Жителей Владивостока задержали после того, как полицейские нашли в социальных сетях видеозапись, где мужчина наносит на памятник надпись с помощью аэрозольного баллончика. «РИА Новости» уточняет, что он написал Akosh+Sasha.

Следователи завели уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК (повреждение памятников). Максимальное наказание по ней три года лишения свободы.