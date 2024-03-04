СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости
Следователи возбудили уголовное дело после появления надписи «Akosh+Sasha» на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, сообщает управление Следственного комитета в Приморье.
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» входит в комплекс Владивостокской крепости.
На месте преступления изъяли пустой аэрозольный баллон, следователи допросили свидетелей. Очевидцы записали видео, на котором неизвестный мужчина наносит из баллона надпись.
Владивостокская крепость — самая большая в России морская крепость, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Крепость занимает более 400 кв. км на земле и под землей. Официально статус крепости город Владивосток получил 30 августа 1889 года.
Комплекс постоянно достраивался и перестраивался. К 1914 году строительство укреплений было завершено примерно на две трети, но даже после начала Первой мировой войны строительные работы не останавливались. Они прекратились лишь после Октябрьской революции 1917 года.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?