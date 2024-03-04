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СК возбудил дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Следователи возбудили дело из-за надписи на батарее во Владивостокской крепости

Следователи возбудили уголовное дело после появления надписи «Akosh+Sasha» на Поспеловской батарее, входящей в состав Владивостокской крепости, сообщает управление Следственного комитета в Приморье.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 243.4 Уголовного кодекса (повреждение памятников, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященных дням воинской славы России). Архитектурный ансамбль «Батарея Поспеловская» входит в комплекс Владивостокской крепости.

На месте преступления изъяли пустой аэрозольный баллон, следователи допросили свидетелей. Очевидцы записали видео, на котором неизвестный мужчина наносит из баллона надпись.

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Фото:Замир Усманов / Global Look Press

Владивостокская крепость — самая большая в России морская крепость, входящая в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. Крепость занимает более 400 кв. км на земле и под землей. Официально статус крепости город Владивосток получил 30 августа 1889 года.

Комплекс постоянно достраивался и перестраивался. К 1914 году строительство укреплений было завершено примерно на две трети, но даже после начала Первой мировой войны строительные работы не останавливались. Они прекратились лишь после Октябрьской революции 1917 года.

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Теги
Владивосток крепость Следственный комитет вандализм
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