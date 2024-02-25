Посольство в Молдавии призвало наказать разрушивших обелиск красноармейцу
Посольство России в Молдавии осудило разрушение памятника участнику Великой отечественной войны в Кишиневе и призвало местные правоохранительные органы наказать виновных.
«С возмущением осуждаем очередной акт вандализма, совершенный на этот раз против обелиска на могиле участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.
В дипмиссии отметили, что расценивают разрушение обелиска как «проявление бесчеловечности и кощунства по отношению к истории и подвигам» участников Великой отечественной войны.
Разрушенный обелиск, по данным посольства, был изготовлен в 1945 году, он размещен на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе.
Инцидент произошел накануне, 24 февраля. Представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) в Молдавии Алексей Петрович в телеграм-канале сообщил, что вандалы сорвали с постамента на могиле Колбинского гранитную плиту. На место происшествия приехала полиция, плита повреждения не получила.
Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео
Зеленский раскрыл потери Украины с начала военных действий
35 рыбаков оказались на льдине в Финском заливе. Видео
Мэр Лондона призвал конфисковать принадлежащую россиянам недвижимость
Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео
⚡ Кто попал под новые санкции Запада
Боррель назвал срок, когда может решиться исход конфликта на Украине
Лукашенко прокомментировал заявление Армении о членстве в ОДКБ
В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото
Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены
В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года
В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?
В России анонсировали игру про счастливое детство 1990-х. Опубликованы скриншоты