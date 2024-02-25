Посольство в Молдавии призвало наказать разрушивших обелиск красноармейцу

Посольство России в Молдавии осудило разрушение памятника участнику Великой отечественной войны в Кишиневе и призвало местные правоохранительные органы наказать виновных.

«С возмущением осуждаем очередной акт вандализма, совершенный на этот раз против обелиска на могиле участника Великой Отечественной войны, гвардии капитана Андрея Колбинского», — говорится в заявлении дипмиссии, опубликованном в телеграм-канале.

В дипмиссии отметили, что расценивают разрушение обелиска как «проявление бесчеловечности и кощунства по отношению к истории и подвигам» участников Великой отечественной войны.

Разрушенный обелиск, по данным посольства, был изготовлен в 1945 году, он размещен на территории мемориального комплекса «Вечность» в Кишиневе.

Инцидент произошел накануне, 24 февраля. Представитель Российского военно-исторического общества (РВИО) в Молдавии Алексей Петрович в телеграм-канале сообщил, что вандалы сорвали с постамента на могиле Колбинского гранитную плиту. На место происшествия приехала полиция, плита повреждения не получила.