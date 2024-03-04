Во Владивостоке задержали расписавших надписями батарею Поспеловскую
Полиция задержала двух жителей Владивостока по подозрению в повреждении памятника «Батарея Поспеловская» на территории музея-заповедника «Владивостокская крепость». Об этом сообщила пресс-служба городского управления МВД.
Задержанные — 23-летние юноша и девушка, их доставили в управление Следственного комитета по Приморскому краю. Подозреваемых задержали после того, как полицейские нашли в социальных сетях публикацию с «инцидентом, попавшим в объектив видеокамеры». На записи юноша наносит на памятник надпись с помощью аэрозольного баллончика.
Возбуждено уголовное дело. По какой именно статье, в МВД не уточнили. Приморское управление СК сообщило, что дело завели по статье о повреждении памятников (ч. 1 ст. 243.4 УК). Максимальное наказание — три года лишения свободы. Следователи нашли на месте происшествия аэрозольный баллон и опросили свидетелей. В СК добавили, что задержанный юноша — гражданин Узбекистана.
Батарея Поспеловская расположена на мысе Поспелова на острове Русский, она относится к восточному фронту Южного отдела обороны Владивостокской крепости. Батарея, которую сооружали с 1895 по 1901 год, предназначена для защиты минного заграждения, выставляемого в военное время. На батарее сохранились два бетонных блока для 57-миллиметровых орудий и четыре бетонные ниши.
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