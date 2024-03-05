Карлсон провел параллель между Римской империей и США

Журналист Такер Карлсон провел параллель между судьбами Римской империи и США.

«Как пал Рим? <...> Каждый согласится, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — сказал Карлсон в видео «Конец Америки», опубликованном на его сайте.

Западная Римская империя пала в 476 году н. э.

«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну (США. — РБК) наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн, по официальной статистике, с момента, как Джо Байден стал президентом», — продолжил журналист.

Карлсон отметил, что количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов.

Президент Джо Байден после прихода в Белый дом в 2021 году смягчил политику в отношении миграции, проблема с которой в США сохраняется. В течение 2023 года в стране не раз фиксировали рост числа желающих въехать в страну, наплыв, в частности, отмечается на границе с Мексикой.

В конце года между властями Техаса и администрацией Байдена разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. В декабре на южную границу США со мексиканской стороны прибыли 225 тыс. мигрантов, это стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.