 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Карлсон провел параллель между Римской империей и США

Такер Карлсон сравнил ситуацию с мигрантами в США с падением Римской империей

Журналист Такер Карлсон провел параллель между судьбами Римской империи и США.

«Как пал Рим? <...> Каждый согласится, что одна из причин довольно очевидна. В римской армии и ее легионах доминировали неграждане, которые, в конце концов, поскольку не были лояльны Риму, восстали против граждан», — сказал Карлсон в видео «Конец Америки», опубликованном на его сайте.

Западная Римская империя пала в 476 году н. э.

«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: эту страну (США. — РБК) наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 млн, по официальной статистике, с момента, как Джо Байден стал президентом», — продолжил журналист.

Карлсон отметил, что количество нелегальных мигрантов в стране превышает население 32 штатов.

Трамп назвал самой худшей в истории ситуацию на границе США и Мексики
Политика

Президент Джо Байден после прихода в Белый дом в 2021 году смягчил политику в отношении миграции, проблема с которой в США сохраняется. В течение 2023 года в стране не раз фиксировали рост числа желающих въехать в страну, наплыв, в частности, отмечается на границе с Мексикой.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В конце года между властями Техаса и администрацией Байдена разгорелся конфликт из-за контроля над границей с Мексикой. В декабре на южную границу США со мексиканской стороны прибыли 225 тыс. мигрантов, это стало самым высоким месячным показателем с 2000 года.

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Такер Карлсон Древний Рим США мигранты Джо Байден
Материалы по теме
Карлсон обвинил власти США в сливе информации о встрече со Сноуденом
Политика
В США зафиксировали рекордное с 2000 года число мигрантов из Мексики
Политика
США и Мексика провели экстренную встречу по миграции
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
Помощник Путина заявил о ряде новых заявок на вступление в БРИКС Политика, 06:33
Китай увеличит военный бюджет на 7,2% Политика, 06:07
МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения Общество, 05:58
В Судане рассмотрят вопрос строительства базы ВМФ России после выборов Политика, 05:41
Карлсон провел параллель между Римской империей и США Политика, 05:24
Reuters предрек борьбу Европы и США за алюминий при расширении санкций Политика, 05:11
Военного США арестовали за передачу секретных данных через сайт знакомств Политика, 04:44
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
В Минобороны рассказали о возможных сценариях нападения на Россию Политика, 04:23
Бывшие топ-менеджеры Twitter подали иск к Илону Маску на $128 млн Бизнес, 03:59
Bloomberg сообщил, что утечка «возродила раскол» между ФРГ и союзниками Политика, 03:30
Премьер-министр Литвы отказалась от лозунга, схожего со слоганом Путина Политика, 03:13
«Ведомости» узнали, что власти начали прорабатывать повышение НДФЛ Экономика, 02:46
В Раде заявили о подготовке проекта о военном налоге для бизнесменов Политика, 02:36
В Гаити банды попытались захватить главный международный аэропорт Политика, 01:57