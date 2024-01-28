Трамп назвал самой худшей в истории ситуацию на границе США и Мексики

Бывший президент Дональд Трамп назвал ситуацию на южной границе США «худшей в «мировой истории» и предупредил о возможных терактах в стране, передает The Hill.

«Всего три года назад у нас была самая прочная и безопасная граница в истории США. Сегодня нас ждет катастрофа. Это самая худшая граница в мировой истории, открытая рана в нашей некогда великой стране», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он заявил о 100%-ой вероятности того, что в США произойдут крупные теракты и потребовал закрыть границу между южным штатом Техас и Мексикой.

Позже на выступлении перед своими сторонниками в штате Невада Трамп назвал южную границу США «большой кровоточащей раной», из-за которой «страна умирает».

В последние месяцы между властями южного штата Техас, расположенного на границе с Мексикой, и федеральным правительством разгорелся масштабный конфликт, причиной которого стали не согласованные с центром действия губернатора Грега Эббота, направленные на сдерживание потока нелегальных мигрантов, пересекающих границу с США.

Летом 2023 года власти Техаса установили плавучую преграду — цепь буев — на 305-метровом участке Рио-Гранде вблизи города Игл-Пасс. Как отмечает The Washington Post, месторасположение преград было выбрано неслучайно: с 2021 по 2022 году число нелегальных пересечений границы в этой местности выросло втрое; с 2022 по 2023 год прирост составил 56%.

Минюст США подал жалобу на штат, назвав установку водного заграждения нарушением закона о реках и бухтах. Юристы министерства заявили, что барьер представляет угрозу судоходству и общественной безопасности и установлен без требуемого на то одобрения инженерного корпуса армии Соединенных Штатов.

Конфликт обострился вновь после того, как Верховный суд США счел принятые в Техасе меры незаконными, но в штате не стали подчиняться этому решению.