Посол Германии заявил, что приехал в МИД России не из-за вызова, а на переговоры

В Берлине опровергли визит посла в МИД России по процедуре вызова

Александр Ламбсдорф (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорфа не вызывали в российский МИД, заявил он немецкому агентству DPA.

«Было приглашение поговорить на различные двусторонние темы», — сказал он, подчеркнув, что это не было вызовом (цитата по Tagesspiegel). Ламбсдорф отказался раскрывать содержание разговора.

Министерство иностранных дел Германии заявило, что переговоры посла были давно запланированы и он приехал на них в МИД России не по процедуре вызова, передает AFP.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что посла вызвали из-за обнародованной записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост. Позднее агентство уточнило, что дипломат провел в здании МИДа час и десять минут.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян опубликовала запись разговора немецких офицеров, где обсуждается возможный удар по Крымскому мосту, а также поставки на Украину дальнобойных ракет Taurus.

Немецкая контрразведка начала проверку. Москва потребовала от Берлина объяснений в связи с появлением записи.