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Политика ,  
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Медведев назвал условие признания новых границ России другими странами

Медведев: признающие суверенитет России страны признают и новые регионы
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Государства, признающие суверенитет и территориальную целостность России, также признают вхождение в ее состав новых регионов, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, на каких условиях новые территории будут признаны на международном уровне.

Медведев назвал регионы «интегральной частью России», закрепленной в Конституции. «И каждое государство, которое признает суверенитет и территориальную целостность Российской Федерации, тем самым признает, <...> вхождение этих регионов в Россию», — добавил политик.

Он подчеркнул, что с точки зрения международного права все эти регионы уже часть России.

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ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России осенью 2022 года по итогам референдума. Украина и западные страны считают, что это решение не имеет законной силы. Киев по-прежнему контролирует часть этих территорий.

Россия неоднократно называла одним из условий завершения военной операции признание «новых территориальных реалий».

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Дмитрий Медведев ЛНР ДНР Запорожская область Херсонская область суверенитет
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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