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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал логическим концом спецоперации «капитуляцию неонацистов»

Медведев: логическим концом военной операции будет капитуляция неонацистов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия доведет военную операцию на Украине до логического конца — капитуляции неонацистов, заявил зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, выступая с лекцией «Географические и стратегические границы» на марафоне общества «Знание».

«Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов», — сказал он.

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Российские власти неоднократно подчеркивали, что военная операция завершится, когда будут достигнуты все ее цели. Объявляя о ней, президент Владимир Путин назвал целями «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей».

Через полгода, в сентябре 2022-го, президент заявил, что целью специальной военной операции также является ликвидация «антироссийского анклава», который, по его словам, создается на Украине.

В июле 2023 года Путин отметил, что цели спецоперации носят фундаментальный характер, но могут меняться исходя из текущей ситуации. Кремль в феврале назвал изначально заявленные цели военной операции актуальными.

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Украина Военная операция на Украине Дмитрий Медведев урегулирование конфликта неонацисты
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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