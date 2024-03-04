Певица Кристина Орбакайте подтвердила, что ее концерт в Москве состоится

Орбакайте подтвердила, что ее концерт в Москве состоится

Кристина Орбакайте (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Певица Кристина Орбакайте подтвердила, что ее концерт в Москве состоится. Об этом она сказала в разговоре с телеграм-каналом Shot.

«У меня всегда все состоится», — ответила Орбакайте на вопрос, пройдет ли ее концерт в Москве. По данным телеграм-канала, певица приехала в Москву на поезде из Санкт-Петербурга.

С начала года концерты Орбакайте начали отменять в городах России. В частности, в марте выступления не состоятся в Иркутске, Красноярске, Улан-Удэ, Хабаровске и Владивостоке. В Хабаровском краевом музыкальном театре РБК сообщали, что причины отмены мероприятия «никто не озвучил».

В начале января общественная организация «Боевое братство» выступила против проведения концерта певицы в Улан-Удэ. В заявлении организации говорится, что Орбакайте имеет гражданство США — государства, которое «сейчас выступает против России и развязывает конфликты».

Концерт во Владивостоке, запланированный на 19 марта, отменили после обращения мэра Константина Шестакова к организатору выступления. Поводом стала жалоба общественного движения «Культурный фронт России».