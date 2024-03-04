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Военная операция на Украине ,  
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Вызванный после утечки беседы военных посол Германии прибыл в МИД России

Вызванный после утечки разговора военных посол Германии прибыл в МИД России
Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Ламбсдорфф у здания МИД РФ
Александр Ламбсдорфф у здания МИД РФ (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф прибыл в российский МИД, передают «РИА Новости» и ТАСС.

Как отмечает «РИА Новости», дипломат отказался отвечать на вопросы журналистов о причине своего визита. ТАСС ранее сообщил со ссылкой на источник, что посла вызвали из-за обнародованной записи переговоров немецких офицеров об атаках на Крымский мост.

Посла Германии вызвали в МИД России после утечки разговора военных
Политика
Александр Ламбсдорфф

Утром 1 марта главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что «товарищи в погонах» передали ей 40-минутную запись разговора высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность удара по Крымскому мосту. Спустя несколько часов Симоньян опубликовала имена офицеров и расшифровку их разговора.

По ее данным, обсуждение состоялось 19 февраля между начальником отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектором BBC бундесвера Герхартцем и сотрудниками Центра воздушных операций космического командования бундесвера Фенске и Фроштедте. Согласно расшифровке, немецкие офицеры обсуждали в том числе возможность поставок дальнобойных ракет Taurus на Украину.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев и официальный представитель МИД России Мария Захарова потребовали от руководства Германии разъяснений в связи с появлением аудиозаписи. «Попытки уйти от ответов на вопросы будут рассматриваться как признание вины», — подчеркнула Захарова.

В тот же день в Минобороны Германии сообщили, что Федеральное ведомство военной контрразведки (BAMAD) «инициировало все необходимые меры», чтобы выяснить точную причину произошедшего. Министр обороны Германии Борис Писториус не исключил, что немецкая Генпрокуратура может возбудить дело из-за утечки.

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Теги
Германия вызов посла посол МИД утечка
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Посла Германии вызвали в МИД России после утечки разговора военных
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