Крымский мост открыли для автомобилей спустя 4 часа
Крымский мост открыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.
Движение автомобилей возобновили около 07:43 мск. Перекрыли мост ночью, около 03:38. Таким образом, движение было запрещено чуть больше четырех часов.
После открытия моста в очереди со стороны Тамани встали 100 автомобилей, рассказали в телеграм-канале об информации на мосту. В пробке со стороны Керчи находятся 48 машин.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В прошлый раз движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 3 марта. Перед этим в интернете появились сообщения о взрывах в Феодосии.
Позже Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массированных атак дронов на полуостров.
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