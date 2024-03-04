Крымский мост открыли для автомобилей спустя 4 часа

Крымский мост (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

⁠Крымский мост открыли для движения автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канал, где публикуется оперативная информация о ситуации на мосту.

Движение автомобилей возобновили около 07:43 мск. Перекрыли мост ночью, около 03:38. Таким образом, движение было запрещено чуть больше четырех часов.

После открытия моста в очереди со стороны Тамани встали 100 автомобилей, рассказали в телеграм-канале об информации на мосту. В пробке со стороны Керчи находятся 48 машин.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

В прошлый раз движение по Крымскому мосту перекрывали в ночь на 3 марта. Перед этим в интернете появились сообщения о взрывах в Феодосии.

Позже Минобороны России отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массированных атак дронов на полуостров.