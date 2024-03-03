На трассе «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение

Автомобильная трасса «Таврида» (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На 89-м км автомобильной дороги «Таврида» открыто реверсивное движение», — говорится в публикации. Лукашенко уточнил, что полностью открыть движение планируют до конца дня.

Движение на этом участке трассы перекрыли в ночь на 3 марта. Тогда же приостановили движение на Крымском мосту — его возобновили спустя примерно два часа с введения ограничений.

Минобороны отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью.