На трассе «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение
На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.
«На 89-м км автомобильной дороги «Таврида» открыто реверсивное движение», — говорится в публикации. Лукашенко уточнил, что полностью открыть движение планируют до конца дня.
Движение на этом участке трассы перекрыли в ночь на 3 марта. Тогда же приостановили движение на Крымском мосту — его возобновили спустя примерно два часа с введения ограничений.
Минобороны отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров. В ночь на 5 января Минобороны сообщало об уничтожении 37 дронов над Крымом и Кубанью.
Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений
ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья
Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus
Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности
Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин
Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит
Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС
Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор
Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта
Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95?
Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Аналитики «Сбера» рекомендуют 3 акции. Что это за бумаги?