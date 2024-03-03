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На трассе «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение

Министр Лукашенко: на участке трассы «Таврида» запустили реверсивное движение
Автомобильная трасса &laquo;Таврида&raquo;
Автомобильная трасса «Таврида» (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

На участке автомобильной трассы «Таврида» в районе Феодосии запустили реверсивное движение, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

«На 89-м км автомобильной дороги «Таврида» открыто реверсивное движение», — говорится в публикации. Лукашенко уточнил, что полностью открыть движение планируют до конца дня.

Движение на этом участке трассы перекрыли в ночь на 3 марта. Тогда же приостановили движение на Крымском мосту — его возобновили спустя примерно два часа с введения ограничений.

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