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Политика ,  
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Председатель ОБСЕ посетит Молдавию для обсуждения Приднестровья

Действующий председатель ОБСЕ Борг посетит Молдавию для диалога по Приднестровью

Власти Мальты следят за развитием ситуации между Молдавией и непризнанной Приднестровской Молдавской республикой (ПМР), действующий председатель ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе), министр иностранных дел страны Ян Борг собирается приехать в Кишинев, сообщили ТАСС в пресс-службе мальтийского МИДа.

«Мальтийское председательство внимательно следит за развитием событий на обоих берегах Днестра. Мы понимаем и приветствуем, что между сторонами действительно продолжается диалог», — рассказали в ведомстве. В пресс-службе отметили, что Мальта высоко ценит приверженность обеих сторон к мирному урегулированию всех вопросов.

ОБСЕ продолжит работать над «всеобъемлющим урегулированием конфликта на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом Приднестровья в составе Молдовы», уточнили в МИДе.

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В конце февраля глава ПМР Вадим Красносельский сообщил, что Приднестровье обвинило Молдавию в подготовке диверсионных групп и обратилось по данному вопросу в ОБСЕ. По его словам, и Молдавия, и международная организация замалчивают ситуацию. Он также утверждает, что в Молдавии идет активная милитаризация, постоянно проводятся военные учения.

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Молдавия Мальта Приднестровье ОБСЕ
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