Экс-премьер Италии не поддержал линию ЕС по военной поддержке Украины
Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте, лидер оппозиционной партии «Движение 5 звезд», отверг линию ЕС на продолжение поддержки Украины.
«Очевидно, что для нас говорить, что мы должны добиваться военной победы Украины, как написано в резолюции ЕС, и думать о выделении Киеву €5 млрд в год на вооружения — это неустойчивая линия», — заявил Конте в интервью газете La Stampa.
«Движение 5 звезд» отказалось поддерживать резолюцию Европарламента по Украине, принятую 29 февраля, сообщает ANSA. «В тексте отсутствует приглашение начать мирные переговоры и положить конец конфликту, а единственный предложенный вариант — военный», — говорится в заявлении фракции в ЕП.
Там считают, что пункты резолюции о поставках на Украину оружия и трате 0,25% ВВП на поддержку Киева «представляют собой приглашение к гонке вооружений и эскалации войны».
По словам депутатов, два года Италия «прямо и косвенно» поставляла на Украину оружие и боеприпасы, что «не дало желаемого результата». «Нынешний конфликт рискует распространиться, если напряженность в регионе не снизится и если не начнется трудный, но обязательный диалог между всеми вовлеченными сторонами», — полагают в «Движении». «Мы считаем, что решение путем переговоров — единственный путь, по которому должна пойти Европа. И это применимо как к Украине, так и к сектору Газа», — заключили во фракции.
Европарламент призвал Брюссель дать Киеву все, что ему нужно. Резолюцию поддержал 451 депутат, 46 выступили против, 49 воздержались. Среди наиболее насущных потребностей Украины в вооружениях названы системы ПВО, ракеты большой дальности, такие как TAURUS, Storm Shadow / SCALP, боеприпасы, а также системы для подавления дронов. ЕП также предложил странам Евросоюза и НАТО выделять на военную помощь Киеву не менее 0,25% своего ВВП ежегодно.
Россия возражает против помощи Украине. Президент Владимир Путин также заявлял, что мир на Украине будет возможен, когда Россия добьется всех своих целей.
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