В Раде рассказали о проблемах ВСУ при отступлении из Авдеевки
Украинские военные при отступлении из Авдеевки столкнулись с проблемами из-за отсутствия оборонительных позиций, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке, полковник СБУ, депутат от фракции «Голос» Роман Костенко в эфире «Радио NV».
«Возможно, самая большая проблема — это отсутствие наших оборонительных позиций, на которые можно было бы спокойно отойти. <...> Те войска, которые отступают, им довольно трудно перейти к обороне. <...> Отступающие войска должны были бы зайти за войска, которые уже обороняются», — сказал Костенко (цитата по NV.ua).
Ранее журналисты The New York Times проанализировали спутниковые снимки, сделанные к западу от Авдеевки, и сообщили, что успех российской армии на этом направлении объясняется в том числе неподготовленными и слабоукрепленными позициями ВСУ.
Российский министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки под полный контроль 17 февраля.
«РИА Новости» со ссылкой на корреспондента пишет, что российские военные при взятии Авдеевки захватили образцы иностранной техники, в том числе американский бронетранспортер М113 времен войны во Вьетнаме. Бронемашина не повреждена и находится в исправном техническом состоянии, сообщает агентство.
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