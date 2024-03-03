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Правительство выделило ₽30 млн на выплаты матерям-героиням

Правительство дополнительно выделило ₽30 млн на выплаты матерям-героиням
Орден &laquo;Родительская слава&raquo;
Орден «Родительская слава» (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Правительство выделит из резервного фонда еще 30 млн руб. на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом «Родительская слава», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Из выделенной суммы 20 млн руб. пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн руб. — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 млн руб. — награжденным медалью этого ордена», — говорится на сайте кабмина.

Обладательницы звания «Мать-героиня» получат 1 млн руб.; родители, имеющие орден «Родительская слава», — 500 тыс. руб., а награжденные медалью этого ордена — 200 тыс. руб.

Звание «Мать-героиня» появилось в России в 2022 году, оно сопоставимо с «Героем России» и другими высшими званиями. Его получают родившие и воспитавшие десять и более детей.

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей.

Медаль ордена «Родительская слава» появилась в 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей.

Путин заявил о моде на многодетные семьи в России
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Фото:Светлана Возмилова / Global Look Press

В январе 2024 года президент Владимир Путин подписал указ о статусе многодетных семей. Согласно документу, многодетными считаются семьи с тремя или более детьми. Им гарантировано предоставление пособий, мер поддержки в сфере трудовых отношений, а также досрочное назначение страховой пенсии для женщин.

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Теги
мать-героиня Михаил Мишустин правительство России выплаты многодетные семьи
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