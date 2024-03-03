Правительство выделило ₽30 млн на выплаты матерям-героиням

Правительство выделит из резервного фонда еще 30 млн руб. на единовременные выплаты матерям-героиням и родителям, награжденным орденом «Родительская слава», соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Из выделенной суммы 20 млн руб. пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн руб. — награжденным орденом «Родительская слава», 5,2 млн руб. — награжденным медалью этого ордена», — говорится на сайте кабмина.

Обладательницы звания «Мать-героиня» получат 1 млн руб.; родители, имеющие орден «Родительская слава», — 500 тыс. руб., а награжденные медалью этого ордена — 200 тыс. руб.

Звание «Мать-героиня» появилось в России в 2022 году, оно сопоставимо с «Героем России» и другими высшими званиями. Его получают родившие и воспитавшие десять и более детей.

Орден «Родительская слава» учредили в 2008 году. Его вручают состоящим в браке родителям или усыновителям семерых и более детей.

Медаль ордена «Родительская слава» появилась в 2010 году. Ее вручают родителям и усыновителям четырех и более детей.