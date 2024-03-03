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Политика ,  
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ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток

ХАМАС: достижение перемирия с Израилем возможно в течение 1–2 суток
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Фото: Ibraheem Abu Mustafa / Reuters

Если Израиль примет требования группировки ХАМАС, то соглашение о прекращении огня в секторе Газа будет достигнуто в течение одних-двух суток, сообщил AFP представитель движения.

«Если Израиль согласится на требования ХАМАС, которые включают возвращение перемещенных палестинцев в северную часть Газы и увеличение [объемов] гуманитарной помощи, это проложит путь к соглашению [о перемирии] в течение следующих 24–48 часов», — сказал он.

Последнее временное перемирие действовало в Газе с утра 24 ноября по утро 1 декабря 2023 года. За это время стороны обменяли более 100 израильских заложников на примерно 200 палестинских заключенных, в основном это были женщины и дети.

В США заявили о «днях» до подписания соглашения о прекращении огня в Газе
Политика
Фото:Dylan Martinez / Reuters

В конце февраля советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что соглашение о перемирии будет достигнуто «в ближайшие дни». Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». О том, что прекращение огня в Газе наступит через «нескольких дней», сообщили и власти Египта.

Ранее, 3 марта, высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена заявил, что израильская сторона «в основном приняла» предложение о шестинедельном перемирии с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа. Для достижения соглашения Тель-Авив хочет получить список живых заложников, уточнил Reuters.

ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток
ХАМАС заявил о возможном достижении перемирия с Израилем в течение суток

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Теги
Израиль сектор Газа ХАМАС прекращение огня перемирие
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