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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе

Президент Египта: стороны конфликта в Газе скоро договорятся о прекращении огня
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Стороны конфликта в секторе Газа в скором времени договорятся о прекращении огня, заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, передает Shorouk News.

«Даст Бог, в течение нескольких дней мы достигнем прекращения огня в Газе и сможем оказать помощь нашему народу в различных регионах», — сказал ас-Сиси.

Он отметил, что Египет продолжит оказывать поддержку палестинцам вплоть до создания Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме.

Также президент подчеркнул, что Египет никогда не закрывал КПП «Рафах» на границе с сектором Газа и всегда был готов поставлять помощь жителям региона. Через «Рафах» Израиль планирует эвакуировать палестинских беженцев, в том числе на время завершающего этапа военной операции. Эвакуация должна затронуть до 1 млн беженцев, провести ее планируют за две недели. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже представила военно-политическому кабинету страны ее план.

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Фото:Amir Levy / Getty Images

О том, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля. Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами». Последняя встреча переговорщиков из Израиля, Египта, США и Катара (выступает посредником ХАМАС) проходила в Париже 22 февраля, там обсуждались новые условия соглашения, отмечает The Washington Post.

Израильский телеканал N12 и издание Ynet сообщали, что после переговоров члены делегации, вернувшись в Израиль, выразили «осторожный оптимизм» и сообщили о достижении «значительного прогресса». Al Hadath передавал, что на той встрече могли обсуждать освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

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Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе
Президент Египта анонсировал скорое прекращение огня в Газе

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сектор Газа Израиль ХАМАС Египет прекращение огня перемирие
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