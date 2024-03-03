В США заявили, что Израиль «в основном принял» шестинедельное перемирие
Израильская сторона «в основном приняла» предложение о шестинедельном перемирии с палестинской исламистской группировкой ХАМАС в секторе Газа, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации президента США Джо Байдена, передают CNN и Financial Times.
Это перемирие позволит провести второй раунд обмена пленными, рассказал он. Предыдущий проходил в конце ноября и продлился почти неделю.
CNN сообщает, что в течение этих шести недель будет разработан второй этап, «чтобы построить что-то более прочное». Как пишет FT, существует «рамочное соглашение», которое «более или менее принял» Израиль, однако существует препятствие — ХАМАС еще не согласился освободить «определенную категорию уязвимых заложников». Переговоры по урегулированию конфликта ведутся через посредников — США и ряда арабских стран, включая Катар и Египет.
Как отмечает издание, арабский дипломат сообщал 1 марта, что дальнейшие технические переговоры могут состояться в Каире уже в воскресенье, 2 марта. Израильский чиновник в комментарии газете заявил, что ожидает подтверждения того, сколько заложников осталось в живых, и личностей тех, кого ХАМАС готов освободить, прежде чем отправлять делегацию в Каир.
«Мяч на стороне ХАМАС, — сказал FT американский чиновник. — С сегодняшнего дня в Газе будет введено шестинедельное прекращение огня, если ХАМАС согласится освободить определенную категорию уязвимых заложников... больных, раненых, пожилых людей и женщин».
Reuters со ссылкой на двух египетских источников из сферы безопасности сообщал, что в Каире ожидаются делегации от ХАМАС и Израиля, однако собеседник агентства, знакомый с ходом переговоров, заявил, что Тель-Авив отказывается посылать на переговоры своих представителей, пока группировка не предоставит полный список оставшихся в живых заложников.
1 марта представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Изз эд-Дина аль-Кассама» Абу Убейда заявил, что в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли около 70 заложников. По подсчетам Haaretz, в середине февраля в заложниках оставались 136 человек, взятых боевиками во время нападения на Израиль 7 октября, что и положило начало эскалации конфликта. В ноябре удалось освободить 121 заложника в обмен на палестинских заключенных, содержавшихся в израильских тюрьмах.
О том, что соглашение о прекращении огня в секторе Газа может быть достигнуто в ближайшие дни, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 26 февраля. Он отказался раскрыть подробности соглашения, но отметил, что переговорщики с обеих сторон уже согласились с его «базовыми контурами».
Последняя встреча переговорщиков из Израиля, Египта, США и Катара проходила в Париже 22 февраля, там обсуждались новые условия соглашения, отмечает The Washington Post. Al Hadath передавал, что на той встрече могли обсуждать освобождение 40 заложников в обмен на 200–300 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.
Президент США Джо Байден выразил надежду на достижение перемирия до начала священного для мусульман месяца Рамадан (в этом году продлится с 10 марта по 8 апреля).
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