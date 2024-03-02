Атакованный хуситами британский сухогруз затонул в Красном море
Британский сухогруз MV Rubymar, который 18 февраля атаковали хуситы, затонул в Красном море, передает Al Jazeera со ссылкой на йеменское правительство.
Как сообщила правительственная группа по взаимодействию с судном, оно затонуло на фоне неблагоприятных погодных условий в акватории.
После поражения ракетой в Баб-эль-Мандебском проливе корабль две недели дрейфовал в северном направлении и затонул из-за начавшегося шторма, уточнил телеканал CBS News.
Оказавшись на дне, судно ухудшит экологической обстановки в территориальных водах Йемена и в целом в Красном море, отметили в йеменском правительстве.
Движение хуситов «Ансар Аллах» сообщило об атаке на британское судно 18 февраля. Хуситы тогда отметили, что корабль получил значительные повреждения и может затонуть. Экипажу судна удалось эвакуироваться. На следующий день появилось видео, на котором, как утверждали представители группировки, был зафиксирован процесс затопления корабля. Позже стало известно, что опубликованное хуситами видео не имело отношения к Rubymar.
С осени 2023 года хуситы атакуют в Красном море корабли США и Великобритании, а также суда, которые, по их мнению, связаны с Израилем. Вашингтон и Лондон в ответ наносят удары по объектам движения «Ансар Аллах» в Йемене при поддержке международной коалиции.
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