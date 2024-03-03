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Япония примет участие в учениях по космической обороне вместе с НАТО

Nikkei: Япония присоединится к членам НАТО в учениях по космической обороне

Япония присоединится к ежегодным французским учениям по космической обороне, в которых также примут участие страны — члены НАТО, сообщает Nikkei Asia.

Учения AsterX 24 пройдут в Тулузе с 4 по 15 марта, в них примут участие 16 стран, в том числе Южная Корея, ОАЭ, Австралия, а также представители Центра киберзащиты НАТО.

Nikkei со ссылкой на ВВС Франции пишет, что учения будут охватывать «весь спектр космических войн в вымышленном геополитическом сценарии, основанном на текущих и будущих угрозах». Издание отмечает, что такие учения связаны с реальными опасениями западных стран по поводу кибератак со стороны России.

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Фото:Kashif Masood / Xinhua / Global Look Press

Франция запустила AsterX в 2021 году. С 2022-го Силы самообороны Японии (Japan Self-Defense Forces, JSDF) получила статус наблюдателя. В этом году в учениях примут участие два члена JSDF.

The Washington Post весной 2023 года отмечала, что, согласно оценке американской разведки, Китай достиг значительных результатов, «чтобы держать под угрозой ключевые космические активы США и союзников», и будет применять эти возможности при любом конфликте вокруг Тайваня.

В середине февраля 2024-го власти США сообщили о «серьезной угрозе национальной безопасности» из-за российской разработки, якобы угрожающей спутникам. CNN со ссылкой на источники писал, что разрабатываемое Россией оружие может вывести коммерческие и правительственные спутники из строя. Это создаст угрозу спутникам, отвечающим в том числе за мобильную и интернет-связь, например Starlink.

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