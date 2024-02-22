Индия облегчила доступ иностранных инвестиций в космические проекты
Правительство Индии разрешило прямые иностранные инвестиции в производство компонентов спутниковых систем без официального разрешения объемом вплоть до 100% от стоимости проекта, сообщает India TV.
В Индии также смягчили правила, касающиеся проектов систем или подсистем ракет-носителей — в них разрешили направлять до 49% иностранных инвестиций без официального разрешения властей, столько же — на создание космодромов для запуска и приема космических аппаратов.
До 74% средств иностранные инвесторы смогут вложить в производство и эксплуатацию спутников, продуктов спутниковой передачи данных и наземного сегмента, не согласовывая транзакции с правительством или государственными надзорными органами.
«Это даст Индии доступ к новейшим технологическим достижениям и столь необходимым средствам не только [от финансовых вкладов] внутри страны, но и от международных инвесторов», — отметил гендиректор Индийской космической ассоциации Анил Кумар Бхатт.
Как уточняет телеканал, космические амбиции у правительства Индии усилились после успешной посадки индийской станции на Луну в августе 2023 года.
Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3. Прошлая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу при попытке мягкой посадки.
Позже индийский луноход прислал на Землю фотографию модуля «Викрам».
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