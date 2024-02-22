 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Индия облегчила доступ иностранных инвестиций в космические проекты

Индия облегчила доступ иностранных инвестиций в космические проекты
Фото: Kashif Masood / Xinhua / Global Look Press
Фото: Kashif Masood / Xinhua / Global Look Press

Правительство Индии разрешило прямые иностранные инвестиции в производство компонентов спутниковых систем без официального разрешения объемом вплоть до 100% от стоимости проекта, сообщает India TV.

В Индии также смягчили правила, касающиеся проектов систем или подсистем ракет-носителей — в них разрешили направлять до 49% иностранных инвестиций без официального разрешения властей, столько же — на создание космодромов для запуска и приема космических аппаратов.

До 74% средств иностранные инвесторы смогут вложить в производство и эксплуатацию спутников, продуктов спутниковой передачи данных и наземного сегмента, не согласовывая транзакции с правительством или государственными надзорными органами.

«Это даст Индии доступ к новейшим технологическим достижениям и столь необходимым средствам не только [от финансовых вкладов] внутри страны, но и от международных инвесторов», — отметил гендиректор Индийской космической ассоциации Анил Кумар Бхатт.

США призвали КНР и Индию отговорить Россию от размещения оружия в космосе
Политика
Энтони Блинкен

Как уточняет телеканал, космические амбиции у правительства Индии усилились после успешной посадки индийской станции на Луну в августе 2023 года.

Космический корабль «Чандраян-3» с орбитальным аппаратом, посадочным модулем и лунным ровером запустили 14 июля на ракете-носителе LVM 3. Прошлая миссия — «Чандраян-2» — потерпела неудачу при попытке мягкой посадки.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Позже индийский луноход прислал на Землю фотографию модуля «Викрам».

В программу реновации Москвы включили 12 новых точек. Карта

Как прошла церемония открытия турнира «Игры будущего». Фото, видео

У моего банка отозвали лицензию. Что делать с кредитом и вкладом?

Дачников обяжут самостоятельно бороться с борщевиком. Подробности

Что войдет в 13-й пакет санкций ЕС против России

США объявили в розыск хакера из России. Чем он известен

Стало известно, кого исключат из санкционного списка ЕС

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Список попадающих под налог на роскошь машин обновят. Какие модели в него войдут

Netflix показал финальный трейлер сериала «Аватар: Легенда об Аанге». Видео
Теги
Индия космос Инвестиции
Материалы по теме
Протестующих фермеров в Индии обстреляли слезоточивым газом
Политика
NYT узнала о неуверенности США насчет ядерного оружия России в космосе
Политика
Пентагон пообещал запускать спутники почти еженедельно из-за России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 99,9 (+0,34) Инвестиции, 21 фев, 16:39 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 92,44 (+0,09) Инвестиции, 21 фев, 16:39
Зеленский разрешил иностранцам служить в Нацгвардии Украины Политика, 15:39
Путин полетел на стратегическом бомбардировщике Ту-160М Политика, 15:33
Рыбакина второй раз снялась с турнира в Дубае из-за проблем со здоровьем Спорт, 15:27
Ученые впервые за 7 лет зафиксировали две мощные вспышки на Солнце подряд Общество, 15:25
Глава Минобороны Дании назвал сроки отправки первых F-16 на Украину Политика, 15:21
Названа доля россиян, считающих родителей обязанными купить детям жилье Недвижимость, 15:17
Bloomberg узнал о плане G7 не признать выборы в новых регионах России Политика, 15:15
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Пушилин призвал жителей ДНР не выходить на улицу в праздники Политика, 15:13
Феномен зеленого двора: как жизнь в окружении природы влияет на горожан РБК и ПИК, 15:06
В Индии российский лыжник погиб при сходе лавины Общество, 15:06
1,5 млн руб. за одну фразу: какие новые штрафы ждут сайты и приложения Pro, 15:03
СК повторно завел уголовное дело на экс-главу тамбовского минздрава Общество, 15:02
Москва стала городом с минимальным ростом цен на жилье с 2018 года Недвижимость, 14:57
В ООН увидели угрозу роста пиратства при движении судов в обход Африки Политика, 14:51