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Военная операция на Украине ,  
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Один человек погиб и двое пострадали в результате атаки ВСУ в Феодосии

Глава Крыма Аксенов: один человек погиб в результате атаки ВСУ в Феодосии
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press
Фото: Владимир Баранов / Global Look Press

В результате атаки ВСУ в Феодосии погиб один человек, двое получили ранения, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

По его словам, повреждения получили шесть зданий, в основном в них выбиты окна. Шесть человек эвакуировали в пункты временного размещения, остальные переехали к родственникам и знакомым. Транспортная инфраструктура города работает в обычном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет, добавил Аксенов.

Утром глава Крыма сообщил о «вражеской атаке в районе Феодосии». Он рассказал, что была оцеплена территория порта. «На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены», — написал он. Других подробностей Аксенов не привел.

Минобороны сообщило о повреждении БДК «Новочеркасск» после атаки ВСУ
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Большой десантный корабль &laquo;Новочеркасск&raquo;

Крымская железная дорога затем сообщила, что «по техническим причинам» два поезда из Феодосии в Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская. В Феодосии временно перекрыли движение транспорта по улицам Десантников и Красноармейской, также изменено расписание движения некоторых автобусов, предупредили в местной администрации.

Позже Минобороны России сообщило, что в Феодосии «в ходе отражения удара Вооруженных сил Украины с применением авиационных управляемых ракет» получил повреждения большой десантный корабль «Новочеркасск». Российские средства ПВО уничтожили два украинских самолета Су-24, с которых запускали ракеты, заявили в ведомстве. Самолеты были сбиты в районе населенного пункта Жовтень в Николаевской области.

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Теги
Крым Сергей Аксенов Минобороны Феодосия десантный корабль погибшие
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