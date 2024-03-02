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Военная операция на Украине ,  
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Более 14 тыс. заявок подали на кадровую программу «Время героев» за сутки

Свыше 14 тыс. заявок поступило на программу «Время героев» за первые сутки
Сюжет
Военная операция на Украине

Более 14 тыс. человек подали заявки на участие в кадровой программе «Время героев» в течение первых суток с момента открытия регистрации, сообщил оргкомитет.

«1 марта заработал сайт программы, пошли первые заявки. А уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тысяч», — говорится в сообщении.

В оргкомитете отметили, что сайт программы работает штатно, а все претенденты получают своевременные ответы. Кроме того, там напомнили, что регистрация участников будет идти до 8 апреля 2024 года.

В России заработал сайт программы «Время героев»
Общество
Фото:РБК

О создании кадровой программы «Время героев» президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Суть проекта он объяснил тем, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».

Программа стартовала 1 марта. Она реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС.

Участниками программы могут стать действующие и бывшие участники военной операции на Украине, имеющие опыт управления людьми и высшее образование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил 1 марта, что программа призвана готовить военных к работе в органах власти и госкомпаниях.

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подготовка кадров президент Владимир Путин Военная операция на Украине российские военные
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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