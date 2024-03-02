Более 14 тыс. заявок подали на кадровую программу «Время героев» за сутки
Более 14 тыс. человек подали заявки на участие в кадровой программе «Время героев» в течение первых суток с момента открытия регистрации, сообщил оргкомитет.
«1 марта заработал сайт программы, пошли первые заявки. А уже сегодня, 2 марта, спустя всего сутки после начала работы сайта, количество поданных заявок превысило 14 тысяч», — говорится в сообщении.
В оргкомитете отметили, что сайт программы работает штатно, а все претенденты получают своевременные ответы. Кроме того, там напомнили, что регистрация участников будет идти до 8 апреля 2024 года.
О создании кадровой программы «Время героев» президент Владимир Путин объявил в послании Федеральному собранию 29 февраля. Суть проекта он объяснил тем, что «людям, которые думают о стране, живут ее судьбой, можно передать в будущем и доверить Россию».
Программа стартовала 1 марта. Она реализуется на базе мастерской управления «Сенеж» Высшей школы госуправления РАНХиГС.
Участниками программы могут стать действующие и бывшие участники военной операции на Украине, имеющие опыт управления людьми и высшее образование. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил 1 марта, что программа призвана готовить военных к работе в органах власти и госкомпаниях.
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