Экс-президент Туркмении заявил о возможности поставлять газ в Европу
Туркмения сможет поставлять свой газ в Турцию и в Европу, заявил бывший президент республики Гурбангулы Бердымухамедов после того, как между двумя странами были подписаны соглашения о поставках газа, сообщает Nikkei Asia.
По словам Бердымухамедова, газ из Туркменистана может поступать в Турцию и Европу либо через Каспийское море и Азербайджан (как только его страна и Азербайджан заключат соглашение о морской границе), либо через существующую трубопроводную инфраструктуру Ирана, заключив соглашение с ним.
Как подчеркнул высокопоставленный туркменский чиновник в разговоре с Nikkei Asia, Туркменистан обладает достаточными запасами газа для поставок в Турцию и Европу, одновременно поставляя газ и Китаю.
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