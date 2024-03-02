Над Белгородской областью уничтожили беспилотник
Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, попытка атаки беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:00 мск.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбросе дроном взрывчатки на окраину села Щетиновка. По его словам, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Жители Щетиновки и соседнего села Чайки остались без света.
Также 2 марта под обстрел попали села Новая Таволжанка и Богун-Городок. В первом населенном пункте повреждены шесть частных домовладений и две машины, во втором — линия газоснабжения. По словам Гладкова, пострадавших нет.
После начала военной операции на Украине власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронов. В Белгороде периодически объявляют сигнал ракетной опасности.
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