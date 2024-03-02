Над Белгородской областью уничтожили беспилотник

Минобороны России сообщило об уничтожении беспилотника над Белгородской областью

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, попытка атаки беспилотника самолетного типа была пресечена около 16:00 мск.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о сбросе дроном взрывчатки на окраину села Щетиновка. По его словам, в результате атаки повреждена линия электропередачи. Жители Щетиновки и соседнего села Чайки остались без света.

Также 2 марта под обстрел попали села Новая Таволжанка и Богун-Городок. В первом населенном пункте повреждены шесть частных домовладений и две машины, во втором — линия газоснабжения. По словам Гладкова, пострадавших нет.

После начала военной операции на Украине власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий и атаках дронов. В Белгороде периодически объявляют сигнал ракетной опасности.

