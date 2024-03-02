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Военная операция на Украине ,  
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Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона

Гладков: дрон сбросил взрывное устройство в селе Щетиновка Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Дрон сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области, в результате произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. По этой причине без света временно остались жители Щетиновки и соседнего села Чайки.

На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб, уточнил Гладков.

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Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Село Щетиновка находится в Белгородском районе области, в 27 км к юго-западу от Белгорода. Чайки расположены к северо-востоку от села, расстояние между ними чуть более 6 км. Щетиновка находится менее чем в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.

Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала военной операции. Накануне Гладков писал об обстрелах, работе ПВО и атаках дронов шесть раз.

Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона
Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона

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беспилотники Белгородская область Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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