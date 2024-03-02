Два белгородских села остались без света после сброса взрывчатки с дрона
Дрон сбросил взрывное устройство на окраине села Щетиновка в Белгородской области, в результате произошел взрыв, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, никто не пострадал, однако повреждения получила линия электропередачи. По этой причине без света временно остались жители Щетиновки и соседнего села Чайки.
На место прибыли сотрудники аварийных и оперативных служб, уточнил Гладков.
Село Щетиновка находится в Белгородском районе области, в 27 км к юго-западу от Белгорода. Чайки расположены к северо-востоку от села, расстояние между ними чуть более 6 км. Щетиновка находится менее чем в 1 км от границы с Харьковской областью Украины.
Власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников с начала военной операции. Накануне Гладков писал об обстрелах, работе ПВО и атаках дронов шесть раз.
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