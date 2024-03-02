В Белгородской области обстреляли село Богун-Городок

Гладков: в Белгородской области под обстрел попало село Богун-Городок

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Борисовском районе Белгородской области под обстрел попало село Богун-Городок, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по словам губернатора, нет, однако повреждения получила линия газоснабжения. Гладков уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Село Богун-Городок расположено на юго-западе Белгородской области, в 1,5 км от границы с Харьковской областью Украины.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах их территорий. Ранее в тот же день в Белгородской области под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших не было, однако повреждения получили шесть частных домовладений и две машины.