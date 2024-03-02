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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области обстреляли село Богун-Городок

Гладков: в Белгородской области под обстрел попало село Богун-Городок
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В Борисовском районе Белгородской области под обстрел попало село Богун-Городок, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавших, по словам губернатора, нет, однако повреждения получила линия газоснабжения. Гладков уточнил, что восстановительные работы начнутся после согласования с Минобороны.

Село Богун-Городок расположено на юго-западе Белгородской области, в 1,5 км от границы с Харьковской областью Украины.

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Фото:Google Maps

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках дронов и обстрелах их территорий. Ранее в тот же день в Белгородской области под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Пострадавших не было, однако повреждения получили шесть частных домовладений и две машины.

В Белгородской области обстреляли село Богун-Городок
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Белгородская область обстрел Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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