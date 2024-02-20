Как затонуло обстрелянное хуситами британское судно. Видео

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Хуситы опубликовали видео, как тонет обстрелянное ими судно Rubymar. О том, что они затопили корабль, они сообщили накануне. Позже информацию о том, что судно затоплено, сообщила компания LSS-SAPU, которая обеспечивала безопасность корабля. Экипаж эвакуировался.