Чернышенко назвал сроки запуска «Карты туриста»
Платежная карта для иностранных туристов будет окончательно запущена в России до конца 2024 года, сообщил журналистам вице-премьер Дмитрий Чернышенко на полях Всемирного фестиваля молодежи.
«Она уже работает в тестовом режиме, мы вместе с Москвой эту программу запустили. В полном масштабе, я думаю, что до конца года развернем», — сказал он (цитата по ТАСС).
Чернышенко поручил проработать возможность создания «Карты туриста» в середине декабря 2022 года. Он также уточнил тогда, что курировать разработку будет Минэкономразвития, Банк России, Минцифры, МВД и еще несколько ведомств. В конце месяца глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что ведомство планирует реализовать проект с целью увеличения въездного турпотока.
Летом 2023 года Госдума приняла закон, позволивший российским банкам открывать счет иностранным туристам и юрлицам, а также оформлять карты платежной системы «Мир». С такой картой можно забронировать тур, а по прибытии в страну расплачиваться за услуги и совершать покупки.
В ноябре 2023-го заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков сказал, что карта может быть запущена в начале 2024 года.
После начала военной операции на Украине из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard. Их карты, выпущенные российскими банками, перестали работать за рубежом, а карты, эмитированные иностранными кредитными организациями, — в России.
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