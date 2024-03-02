Полянский назвал позором запись разговора немецких военных о мосте в Крым

Запись разговора немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту — позор и потеря лица для Германии, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская», — написал он.

Германия сегодня не та, что была, когда Россия подписывала с ней дружественные соглашения в 1990-2000-х годах, считает дипломат. «Аналогия с 1930-ми годами неизбежна», — заключил он.

Накануне главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку, а затем аудиозапись беседы немецких военных, согласно которым офицеры ВВС обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus вопреки отказу канцлера Олафа Шольца, а также удар ими по «мосту на востоке». Также речь шла о «командировке» в MBDA (компания-производитель ракет) своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. Главред RT утверждает, что 40-минутную запись разговора ей передали «товарищи в погонах», и что она датирована 19 февраля.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. «Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом», — написала она в телеграм-канале.

Минобороны Германии после публикации Симоньян материала начало проверку на предмет перехвата сообщений ВВС. Der Spiegel. писал, что по результатам первичного анализа аудиозапись была признана подлинной.

По данным издания, офицеры разговаривали не по защищенной линии, а через платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать». Кроме того, по крайней мере один из собеседников находился в это время Сингапуре и, вероятно, говорил по своему мобильному телефону, отмечал журнал.