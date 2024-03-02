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Полянский назвал позором запись разговора немецких военных о мосте в Крым

Полянский назвал позором запись разговора немецких военных о Крымском мосте

Запись разговора немецких военных о возможности удара по Крымскому мосту — позор и потеря лица для Германии, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в X (ранее — Twitter).

«Это полный позор и потеря лица для Германии, показывающей свои новые цвета: лживая, подлая, агрессивная, реваншистская и русофобская», — написал он.

Германия сегодня не та, что была, когда Россия подписывала с ней дружественные соглашения в 1990-2000-х годах, считает дипломат. «Аналогия с 1930-ми годами неизбежна», — заключил он.

Германия начала проверку сообщений о разговоре офицеров об ударе по Крыму
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Накануне главред RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку, а затем аудиозапись беседы немецких военных, согласно которым офицеры ВВС обсуждали возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus вопреки отказу канцлера Олафа Шольца, а также удар ими по «мосту на востоке». Также речь шла о «командировке» в MBDA (компания-производитель ракет) своих сотрудников, чтобы Берлин не стал прямым участником конфликта. Главред RT утверждает, что 40-минутную запись разговора ей передали «товарищи в погонах», и что она датирована 19 февраля.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва требует от Берлина объяснений. «Гибридная война против российского народа, развязанная Западом, идет полный ходом», — написала она в телеграм-канале.

Минобороны Германии после публикации Симоньян материала начало проверку на предмет перехвата сообщений ВВС. Der Spiegel. писал, что по результатам первичного анализа аудиозапись была признана подлинной.

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По данным издания, офицеры разговаривали не по защищенной линии, а через платформу WebEx, которую «относительно легко прослушивать». Кроме того, по крайней мере один из собеседников находился в это время Сингапуре и, вероятно, говорил по своему мобильному телефону, отмечал журнал.

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Крым Крымский мост Германия Дмитрий Полянский
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