Россия выразила «соболезнования» канадцам из-за запрета на импорт алмазов

Посольство России в Канаде выразило «соболезнования» мужчинам страны из-за запрета на импорт российских алмазов.

«Наши соболезнования всем канадским мужчинам. Теперь за бриллианты девушек придется платить больше», — говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

С 1 марта в Канаде вступил в силу запрет на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата. Это ограничение является дополнением к запрету, введенному с 1 января 2024 года. Тогда был запрещен импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Такое решение приняли страны G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в декабре 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября текущего года под запрет попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.