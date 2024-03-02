 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Россия выразила «соболезнования» канадцам из-за запрета на импорт алмазов

Посольство выразило «соболезнования» мужчинам Канады из-за запрета на алмазы
Сюжет
Война санкций

Посольство России в Канаде выразило «соболезнования» мужчинам страны из-за запрета на импорт российских алмазов.

«Наши соболезнования всем канадским мужчинам. Теперь за бриллианты девушек придется платить больше», — говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.

Производители алмазов предложили G7 пересмотреть санкции против России
Бизнес
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

С 1 марта в Канаде вступил в силу запрет на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата. Это ограничение является дополнением к запрету, введенному с 1 января 2024 года. Тогда был запрещен импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Такое решение приняли страны G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в декабре 2023 года.

Кроме того, с 1 сентября текущего года под запрет попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.

Что ждет водителей в марте 2024 года. Полный список изменений

ЦБ сообщил о появлении новых рискованных схем продажи строящегося жилья

Шольц объяснил, почему Германия отказалась передать Украине ракеты Taurus

Трамп предложил Байдену сдать тест на умственные способности

Макрон объяснил свое заявление об отправке войск на Украин

Пользователи смартфонов Xiaomi в России пожаловались на сбои. Что происходит

Урсулу фон дер Ляйен обвинили в ухудшении ситуации в ЕС

Что изменится в российских законах в марте. Подробный разбор

Когда аренда жилья в Москве может подешеветь. 4 возможных варианта

Минфин разместил два выпуска ОФЗ с рекордными доходностями. Подробности

Пугачева впервые за 16 лет выпустила новый альбом. Послушать
Теги
посольство России Канада алмазы импорт санкции санкции против России
Материалы по теме
Вступил в силу запрет США на импорт российских алмазов от 1 карата
Экономика
Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата
Экономика
МИД предупредил об угрозе для Бельгии из-за санкций против алмазов
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 98,72 (+0,18) Инвестиции, 01 мар, 17:16 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 91,33 (+0,49) Инвестиции, 01 мар, 17:16
Россия выразила «соболезнования» канадцам из-за запрета на импорт алмазов Политика, 02:21
Spiegel сообщил первые результаты анализа записи беседы об ударе по Крыму Политика, 01:54
Российские военные нанесли удары по базам боевиков в Сирии Политика, 01:49
В Харькове прогремели взрывы Политика, 01:30
Байден оговорился, перепутав сектор Газа и Украину Политика, 01:29
Еврокомиссар объяснила отсутствие санкций против российского газа Политика, 01:09
Президент Болгарии назвал единственный способ решения ситуации на Украине Политика, 00:51
РБК Диалоги с Татьяной Бакальчук и Ольгой Наумовой
Не только женский бизнес: новые идеи, управление, масштабирование
Участвовать
Зеленский заявил, что пока не советует харьковчанам возвращаться домой Политика, 00:19
Канада ввела запрет на импорт российских алмазов от 1 карата Экономика, 00:19
Как изменилась «Формула-1», и кто поборется за титул. Главное Спорт, 00:00
Байден подписал закон о временном бюджете во избежание шатдауна Политика, 01 мар, 23:41
ХАМАС назвал число погибших от атак Израиля заложников в Газе Политика, 01 мар, 23:23
Россиянин обошел «игрока поколения» в борьбе за приз новичку месяца в НХЛ Спорт, 01 мар, 23:18
Берлин заявил о начале продажи «Роснефтью» немецких активов Бизнес, 01 мар, 23:11