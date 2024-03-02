Россия выразила «соболезнования» канадцам из-за запрета на импорт алмазов
Посольство России в Канаде выразило «соболезнования» мужчинам страны из-за запрета на импорт российских алмазов.
«Наши соболезнования всем канадским мужчинам. Теперь за бриллианты девушек придется платить больше», — говорится в сообщении диппредставительства в телеграм-канале.
С 1 марта в Канаде вступил в силу запрет на импорт алмазов российского производства весом более 1 карата. Это ограничение является дополнением к запрету, введенному с 1 января 2024 года. Тогда был запрещен импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России. Такое решение приняли страны G7 (США, Канада, Германия, Великобритания, Франция, Италия и Япония) в декабре 2023 года.
Кроме того, с 1 сентября текущего года под запрет попадут российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов весом от 0,5 карата.
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