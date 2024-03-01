Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных

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Начальник штаба армии США Рэнди Джордж призвал давать адекватную оценку российским военнослужащим, его слова приводит журнал Military Watch.

«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать», — сказал он.

По мнению Джорджа, за последние два года Россия «преуспела, вкачивая деньги и энергию в [свою] промышленную базу». Он обратил внимание на достижения страны в области развития беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.

Российские силы «адаптируются и учатся», добавил Джордж.

В начале июня 2023 года президент России Владимир Путин указал на нехватку в армии современных вооружений. В то же время глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце того же года президент назвал своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым одной из главных задач.

Тогда же глава государства отметил, что оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв»: некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. В 2023 году поставки бронетанковой техники выросли втрое, автомобильной — в четыре с половиной раза, рассказал президент. В целом, по словам Путина, количество закупаемых основных образцов военной техники выросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз.

По оценке президента России, выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года ожидалось на уровне 98%.

В конце февраля глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения так, чтобы сроки сдвинулись на второй-третий кварталы, а поставки велись равномерно в течение всего года.