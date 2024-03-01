Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных
Начальник штаба армии США Рэнди Джордж призвал давать адекватную оценку российским военнослужащим, его слова приводит журнал Military Watch.
«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать», — сказал он.
По мнению Джорджа, за последние два года Россия «преуспела, вкачивая деньги и энергию в [свою] промышленную базу». Он обратил внимание на достижения страны в области развития беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.
Российские силы «адаптируются и учатся», добавил Джордж.
В начале июня 2023 года президент России Владимир Путин указал на нехватку в армии современных вооружений. В то же время глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце того же года президент назвал своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым одной из главных задач.
Тогда же глава государства отметил, что оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв»: некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. В 2023 году поставки бронетанковой техники выросли втрое, автомобильной — в четыре с половиной раза, рассказал президент. В целом, по словам Путина, количество закупаемых основных образцов военной техники выросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз.
По оценке президента России, выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года ожидалось на уровне 98%.
В конце февраля глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения так, чтобы сроки сдвинулись на второй-третий кварталы, а поставки велись равномерно в течение всего года.