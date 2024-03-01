 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных

Начальник штаба армии США Джордж призвал не недооценивать российских военных
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Начальник штаба армии США Рэнди Джордж призвал давать адекватную оценку российским военнослужащим, его слова приводит журнал Military Watch.

«Нельзя недооценивать своего противника. С этого не стоит начинать», — сказал он.

По мнению Джорджа, за последние два года Россия «преуспела, вкачивая деньги и энергию в [свою] промышленную базу». Он обратил внимание на достижения страны в области развития беспилотников, барражирующих боеприпасов и средств радиоэлектронной борьбы.

США сократят численность армии почти на 25 тыс. человек
Политика
Фото:Daniel Löb / dpa / Global Look Press

Российские силы «адаптируются и учатся», добавил Джордж.

В начале июня 2023 года президент России Владимир Путин указал на нехватку в армии современных вооружений. В то же время глава государства отметил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) развивается быстро и все поставленные перед ним задачи будут выполнены. На расширенной коллегии Минобороны в конце того же года президент назвал своевременное снабжение войск в зоне военной операции всем необходимым одной из главных задач.

Тогда же глава государства отметил, что оборонные предприятия совершили «трудовой прорыв»: некоторые работают в три смены, снабжение армии улучшается. В 2023 году поставки бронетанковой техники выросли втрое, автомобильной — в четыре с половиной раза, рассказал президент. В целом, по словам Путина, количество закупаемых основных образцов военной техники выросло в 2,7 раза, а особо востребованных — в семь раз.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

По оценке президента России, выполнение гособоронзаказа по итогам 2023 года ожидалось на уровне 98%.

В конце февраля глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал скорректировать график поставок в войска по всей номенклатуре производимого вооружения так, чтобы сроки сдвинулись на второй-третий кварталы, а поставки велись равномерно в течение всего года.

Теги
российская армия США Армия США
Материалы по теме
Шойгу потребовал ускорить поставки техники в армию
Политика
США сократят численность армии почти на 25 тыс. человек
Политика
Кремль раскрыл суть программы «Время героев» для бывших военных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 98,54 (-0,91) Инвестиции, 29 фев, 17:21 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 90,84 (-1,03) Инвестиции, 29 фев, 17:21
В Севастополе сработали системы ПВО Политика, 15:45
Игры разума: почему люди могут видеть призраков Pro, 15:44
Косачев потребовал ответ Германии по переговорам военных о мосте в Крым Политика, 15:39
В Берлине не стали комментировать сообщения об обсуждении ударов по Крыму Политика, 15:38
В Госдуме предложили сделать бессрочной программу материнского капитала Политика, 15:37
Чего предприниматели хотят от банков. Карточки РБК и БСПБ, 15:32
У российских вертолетчиков вскоре истекут все контракты с ООН Бизнес, 15:26
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Хотите увеличить продажи — идите на «Авито». Инструкция по продвижению Pro, 15:16
Набиуллина заявила о поддержке единого QR-кода со стороны банков Финансы, 15:13
Акции Dell взлетели на 21% после выхода финансовой отчетности Инвестиции, 15:08
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 15:00
Начальник штаба армии США предостерег от недооценки российских военных Политика, 14:58
В полиции Дубая подтвердили задержание лидера «Спартака» Промеса Спорт, 14:56
Бумаги QWI обновили исторический минимум Инвестиции, 14:55