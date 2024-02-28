США сократят численность армии почти на 25 тыс. человек из-за недобора

Армию США ждет реструктуризация, сокращение коснется позиций, которые теперь считаются неактуальными — например, по борьбе с повстанцами и терроризмом. Появятся новые рабочие места в подразделениях ПВО и борьбы с дронами

Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press

Армию США из-за трудностей с набором персонала ждет сокращение на 24 тыс. человек в рамках реструктуризации, сообщает Fox News.

Это количество составляет почти 5% рабочих мест, но сокращение в основном затронет вакантные должности и не коснется непосредственно солдат.

«Армия не просит действующих солдат увольняться. По мере того, как армия нарастит внутреннюю численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, увеличится число фактически размещенных там солдат», — заявили в армии.

The Washington Post (WP) указывает, что сократят позиции тех, кто был связан с борьбой с повстанцами в Ираке и Афганистане, а также в силах специальных операций, в области обучения военных и т. д.

При этом у американской армии есть планы расширить на 7,5 тыс. число военнослужащих в подразделениях противовоздушной обороны, борьбы с беспилотниками и др., также появятся пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.

Министр армии Кристин Вормут объяснила такие перемены тем, что военные США отходят «от борьбы с терроризмом и повстанцами», и теперь такие подразделения не нужны. «Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям», — подчеркнула министр.

Как отмечает WP, численность американской армии по нормам может доходить до 494 тыс. солдат, но по факту число находящихся на действительной службе составляет около 445 тыс. человек. Согласно новому плану, цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет, к 2029 году, достичь уровня в 470 тыс.

При этом в два последних финансовых года (в США он начинается 1 октября) армия страны не смогла набрать требуемое количество призывников (65 и 60 тыс. соответственно), в обоих случаях недобор составлял 15 тыс. Вормут отметила, что цели по заключению новых контрактов армия не выполняет с 2014 года.