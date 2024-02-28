 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

США сократят численность армии почти на 25 тыс. человек из-за недобора

Армию США ждет реструктуризация, сокращение коснется позиций, которые теперь считаются неактуальными — например, по борьбе с повстанцами и терроризмом. Появятся новые рабочие места в подразделениях ПВО и борьбы с дронами
Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press
Фото: Daniel Löb / dpa / Global Look Press

Армию США из-за трудностей с набором персонала ждет сокращение на 24 тыс. человек в рамках реструктуризации, сообщает Fox News.

Это количество составляет почти 5% рабочих мест, но сокращение в основном затронет вакантные должности и не коснется непосредственно солдат.

«Армия не просит действующих солдат увольняться. По мере того, как армия нарастит внутреннюю численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, увеличится число фактически размещенных там солдат», — заявили в армии.

The Washington Post (WP) указывает, что сократят позиции тех, кто был связан с борьбой с повстанцами в Ираке и Афганистане, а также в силах специальных операций, в области обучения военных и т. д.

При этом у американской армии есть планы расширить на 7,5 тыс. число военнослужащих в подразделениях противовоздушной обороны, борьбы с беспилотниками и др., также появятся пять новых оперативных групп по всему миру с расширенными возможностями киберразведки и нанесения ударов на большие расстояния.

Пентагон заложил в проект бюджета закупку оружия на рекордные $170 млрд
Политика
Фото:Mark Wilson / Getty Images

Министр армии Кристин Вормут объяснила такие перемены тем, что военные США отходят «от борьбы с терроризмом и повстанцами», и теперь такие подразделения не нужны. «Мы хотим быть готовыми к крупномасштабным боевым операциям», — подчеркнула министр.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Как отмечает WP, численность американской армии по нормам может доходить до 494 тыс. солдат, но по факту число находящихся на действительной службе составляет около 445 тыс. человек. Согласно новому плану, цель состоит в том, чтобы в течение следующих пяти лет, к 2029 году, достичь уровня в 470 тыс.

При этом в два последних финансовых года (в США он начинается 1 октября) армия страны не смогла набрать требуемое количество призывников (65 и 60 тыс. соответственно), в обоих случаях недобор составлял 15 тыс. Вормут отметила, что цели по заключению новых контрактов армия не выполняет с 2014 года.

Канцлер Австрии допустил мирные переговоры по Украине с участием Путина

Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных ракет. Подробности

Актера из «Глухаря» заочно приговорили к пожизненному сроку

Боррель признал «окончательное завершение эпохи доминирования Запада»

Путин подписал закон о самозапрете на получение кредитов. Как это будет работать

Протестующие фермеры заблокировали движение в Брюсселе. Видео

В правительстве одобрили создание в России гибридных колоний. Что это такое

Снегопады продолжатся: в Гидрометцентре дали прогноз на март

У дилеров появились французские машины китайской сборки. Названы цены

ТНТ перезапустит «Наша Russia». Что известно

Почему карьера в России заканчивается в 30 лет

Сколько дивидендов заплатит Мосбиржа? Расчет «РБК Инвестиций»
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Армия США военные США
Материалы по теме
Производители оружия в США столкнулись с бумом заказов от Пентагона и ЕС
Бизнес
Пентагон заявил о запуске шести спутников для отслеживания ракет
Политика
В Госдепе исключили отправку американских войск на Украину
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 февраля
EUR ЦБ: 99,92 (-0,26) Инвестиции, 27 фев, 16:39 Курс доллара на 28 февраля
USD ЦБ: 92,04 (-0,59) Инвестиции, 27 фев, 16:39
Американцы назвали главные опасения перед выборами президента в США Политика, 04:11
В Европарламенте назвали срок принятия 14-го пакета санкций против России Политика, 03:55
Под Таганрогом загорелось административное здание на 1 тыс. кв. м Общество, 03:35
Посольство России пообещало ответ на вступление Швеции в НАТО Политика, 03:22
США сократят численность армии почти на 25 тыс. человек из-за недобора Политика, 03:09
Суд в Москве заочно арестовал главу «Грузинского национального легиона» Политика, 02:51
FT узнала о «западном спецназе» на Украине Политика, 02:33
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Антонов заявил о понимании США последствий ввода союзных войск на Украину Политика, 02:16
Бельгия сочла приоритетом военную помощь для Киева вместо отправки войск Политика, 02:00
Производитель «Лыхны» и «Псоу» приостановил работу из-за нового акциза Бизнес, 01:48
Карлсон заявил о предупреждениях о задержании из-за «любезности» к Путину Политика, 01:26
Белый дом спрогнозировал новые потери территорий Украиной без помощи США Политика, 01:16
Французские Mirage сопроводили российский Ил-20 у границ Эстонии. Видео Политика, 00:57
Силуанов оценил результат для Запада от передачи российских активов Киеву Политика, 00:40