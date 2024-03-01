В США осудили покурившего в Капитолии марихуану участника штурма

Брэндон Феллоуз (Фото: The United States District Court for The District of Columbia)

В США участвовавшего в штурме Капитолия специалиста по ремонту дымоходов Брэндона Феллоуза приговорили к трем с половиной годам лишения свободы, сообщила пресс-служба американского Минюста.

«29-летний Брэндон Крейг Феллоуз из Скенектади, штат Нью-Йорк, был приговорен окружным судьей США Тревором Н. Макфадденом к 37 месяцам тюремного заключения, к которым добавились еще пять месяцев за неуважение к суду. В общей сложности Феллоуз был приговорен к 42 месяцам заключения», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 31 августа 2023 года суд присяжных признал Феллоуза виновным в проникновении и пребывании на закрытой территории, а также в хулиганстве и деструктивном поведении в здании Капитолия. Кроме того, суд обвинил мастера по дымоходам в препятствовании расследованию преступления.

Согласно материалам дела, 6 января 2021 года Феллоуз приехал к Национальному торговому центру в Вашингтоне, чтобы принять участие в митинге «Остановите воровство» (кампания в поддержку экс-президента Дональда Трампа, заявлявшего, что на выборах 2020 года победил он, а не действующий президент Джо Байден. — РБК). После митинга вместе с большой толпой он направился к зданию Капитолия. Там Феллоуз снял на телефон видео, где другой участник беспорядков палкой пытается сломать дверь парламента, и затем выложил его с подписью: «Мы идем за вами, предатели».

Оказавшись внутри здания, Феллоуз встал на сломанную мебель и начал размахивать флагом с лозунгом в поддержку Трампа. Затем прошел в кабинет сенатора-демократа от Орегона Джеффа Меркли, где закинул ноги на стол и покурил марихуану. Выйдя из здания, он дал интервью одному из телеканалов, где рассказал о том, что делал в кабинете. А спустя несколько дней после штурма поделился этой историей в соцсетях. 16 января 2021 года сотрудники ФБР арестовали Феллоуза в Нью-Йорке.

Беспорядки в здании Капитолия начались 6 января 2021 года. Тогда толпа сторонников бывшего президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в то время конгресс должен был утвердить результаты президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, пострадали 140 сотрудников правоохранительных органов.

Протесты последовали после того, как Трамп публично отказался признать и попытался оспорить через суд итоги выборов 2020 года. Он утверждал, что в процессе голосования было множество нарушений, и требовал пересмотреть результаты. Позднее экс-президент осудил штурм Капитолия.

По данным генпрокурора США Меррика Гарланда, по делу о штурме вынесены приговоры более чем 600 гражданам. Наибольший срок получил в сентябре 2023 года лидер правой группировки Proud Boys и «основной организатор» беспорядков Энрике Таррио: ему дали 22 года тюрьмы.