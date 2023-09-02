В США лидеру ультраправых дали предельный срок за штурм Капитолия

Лидер Proud Boys получил 18 лет — это максимальный срок среди вынесенных по делам о штурме Капитолия. Столько же получил лидер другой группировки, который координировал штурмовавших здание. Дело заведено и против Дональда Трампа

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В США лидера ультраправой организации Proud Boys Итана Нордина приговорили к 18 годам лишения свободы за участие в штурме Капитолия 6 января 2021 года из-за несогласия с результатами президентских выборов. Об этом пишут Reuters и The New York Times.

Его подчиненный, Доминик Пеццола, разбивший окно полицейским щитом, после чего в здание Капитолия проникли демонстранты, получил 10 лет заключения. Прокуратура запрашивала для них существенно большие сроки — 27 и 20 лет.

Приговоры могли быть более суровыми, если бы прокурорам удалось доказать, что обвиняемых носили террористический характер стремились повлиять на действия правительства «путем запугивания и принуждения». Нападение произошло «в день, когда баланс президентской власти был под угрозой», настаивали обвинители, указывая, что разбивание окон и снос баррикад хоть и не похож на терроризм, но подсудимые пытались заставить чиновников «подчиниться своему мнению».

Нордин назвал штурм Капитолия «полной и безоговорочной трагедией» и заявил, что отправился к месту событий в качестве лидера группировки, чтобы уберечь людей от неприятностей. Пеццола рассказал, что испытывает чувство сожаления, и ему не стоило приходить к Капитолию в тот день. Выходя из помещения, где проходило судебное заседание, он выкрикнул: «Трамп победил». Судья Тимоти Келли подчеркнул, что «если у нас не будет мирной передачи власти в этой стране, у нас ничего не будет».

Лидер Proud Boys получил самый большой срок по делам о штурме Капитолия, из всех рассмотренных к этому дню. Аналогичный приговор вынесли в мае лидеру правой группировки Oath Keepers Стюарту Родсу. Он не врывался в Капитолий, но координировал свои действия с ополченцами группировки, штурмовавшими здание. Родс назвал себя политическим заключенным.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников президента Дональда Трампа ворвалась в здание, где в это время должно было состояться заседание конгресса по утверждению результатов президентских выборов 2020 года. В день штурма Капитолия или сразу после этого погибли пять человек, 140 полицейских пострадали.



Штурму предшествовало то, что Трамп публично отказывался признать результаты выборов 2020 года и пытался оспорить их через суд. Он утверждал, что в ходе голосования было допущено множество нарушений, и требовал пересмотреть итоги голосования. Позднее Трамп осудил штурм Капитолия.

Уголовное дело заведено и против самого экс-президента. В заявлении суда сказано, что Трамп вместе с подельниками сознательно и преднамеренно сговорились для изменения исхода выборов в его пользу. Он не признает свою вину.





