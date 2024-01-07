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Трамп назвал заложниками осужденных за штурм Капитолия

Трамп назвал заложниками осужденных за штурм Капитолия и призвал их освободить
Сюжет
Выборы в США

Экс-президент США Дональд Трамп назвал «заложниками» своих сторонников, осужденных за участие в штурме Капитолия в январе 2021 года, и призвал американские власти освободить их. Об этом он заявил, выступая на предвыборном мероприятии в штате Айова, передает NBC.

«Они должны освободить заложников J6 (January 6, т.е. 6 января. — РБК ). Они пострадали. <...> Я называю их заложниками», — сказал Трамп.

Он обратился к действующему президенту Соединенных Штатов Джо Байдену с призывом освободить осужденных: «Освободи заложников J6, Джо. <...> Ты можешь сделать это очень легко», — заявил экс-президент.

Трамп допустил, что в случае возвращения в Белый дом помилует тех, кому предъявлены обвинения в связи с беспорядками.

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В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы, уступив Джо Байдену. Экс-президент выступил на митинге в Вашингтоне, где отказался признавать поражение, утверждая, что итоги голосования были сфальсифицированы. Трамп призвал сторонников к борьбе.

6 января 2021 года толпа сторонников Трампа ворвалась в здание Капитолия, где должно было состояться заседание конгресса, посвященное утверждению результатов президентских выборов. При столкновениях погибли пять человек, 140 полицейских пострадали. Конгресс США вынес импичмент Трампу 13 января, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

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По делу о штурме Капитолия вынесены приговоры более чем 600 людям, уточнял генеральный прокурор США Меррик Гарланд Одним из обвиняемых по делу проходит и сам Трамп. Его обвиняют в сговоре с целью нарушения прав, сговоре с целью обмана правительства, препятствовании официальному расследованию и сговоре для этого. Вину экс-президент не признал.

Кроме этого дела против Трампа заведены еще три. Как и Байден, он объявил об участии в президентских выборах 2024 года. В штатах Колорадо и Мэн Трампу запретили участвовать в праймериз на основании 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает занимать государственный пост должностным лицам после участия в мятеже. Оба решения Трамп обжаловал.

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Дональд Трамп Капитолий США
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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