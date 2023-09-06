Суд вынес приговор «лидеру» штурма Капитолия и дал ему наибольший срок

Судья назвал Энрике Таррио, лидера правой группировки Proud Boys, «главным организатором» беспорядков во время штурма Капитолия. Ему дали 22 года тюрьмы

Адвокаты экс-лидера Proud Boys после заседания суда (Фото: Julia Nikhinson / Reuters)

Экс-лидер правой группировки Proud Boys, которая участвовала в штурме Капитолия 6 января 2021 года, Энрике Таррио получил 22 года тюрьмы — самый большой срок в связи с этими событиями, сообщает Reuters.

В мае суд присяжных признал Таррио и других членов Proud Boys виновными в заговоре с целью воспрепятствовать в выполнении обязанностей Конгрессом и помешать правоохранительным органам во время беспорядков.

Вынося приговор, судья назвал Таррио «главным лидером, главным организатором, которым двигало революционное рвение». При этом он не находился непосредственно в Вашингтоне и, как заявилb его адвокаты Найиб Хассан и Сабино Хауреги, не имел «прямого влияния» на происходящее. Однако, по данным прокуроров, Таррио поддерживал связь с Proud Boys и следил за их действиями.

Защита намерена обжаловать решение.

Кандидат в президенты Дональд Трамп отказывался признать результаты голосования 2020 года и заявлял об их фальсификации. В итоге 6 января 2021-го, когда в Конгрессе должно было пройти заседание по утверждению итогов выборов, сторонники Трампа начали штурм Капитолия. В результате этих событий погибли пять человек, пострадали 140 полицейских. Трамп позднее осудил штурм Капитолия.

Другие лица из числа руководства Proud Boys также получили большие сроки: Итану Нордину назначили 18 лет лишения свободы, Доминику Пеццоле — 10 лет. Недавно были осуждены участники и других правых организаций. Например, основателю Oath Keepers Стюарту Родсу тоже дали 18 лет тюрьмы.

Всего, как говорил генеральный прокурор Меррик Гарланд, по делу о штурме Капитолия вынесены приговоры более чем 600 людям. Одним из обвиняемых по делу проходит и сам Трамп.

Обвинения, среди которых сговор с целью нарушения прав, сговор с целью обмана правительства, препятствование официальному расследованию и сговор для этого — ему предъявили в начале августа. Бывший президент не признал себя виновным.

Помимо этого дела, против Трампа заведены еще три. Он баллотируется на выборы 2024 года.