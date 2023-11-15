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Военная операция на Украине ,  
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В Дзержинске подожгли два релейных шкафа

Администрация Дзержинска: на железной дороге подожгли два релейных шкафа
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ведомости / ТАСС
Фото: Ведомости / ТАСС

Неизвестные подожгли два релейных шкафа на железной дороге в городе Дзержинске Нижегородской области, из-за чего были задержаны пять поездов, сообщили РБК в пресс-службе администрации города.

«По информации Единой дежурно-диспетчерской службы города Дзержинска, в 01:02 15 ноября произошло возгорание двух релейных шкафов на общей площади 2 кв. м. В результате возгорания произошла задержка трех пассажирских поездов № 35, 32, 722 и двух грузовых поездов», — рассказали в пресс-службе администрации.

Власти Дзержинска уточнили, что максимальная задержка поездов составила 14 минут. Предположительная причина пожара — поджог.

В Смоленской области задержали подозреваемых в поджоге релейного шкафа
Общество
Фото:Владислав Шатило / РБК

Российские власти и перевозчики регулярно сообщают о попытках поджога релейных шкафов на железных дорогах после начала спецоперации на Украине.

13 ноября в поселке Монетном в Свердловской области неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге, на место выехали сотрудники МВД и ФСБ.

В конце июля релейный шкаф подожгли близ станции Очаково Московской железной дороги (МЖД). В организации отметили, что ситуация не повлияла на движение поездов. Как уточнил телеграм-канал Shot, сгоревший релейный шкаф был в нерабочем состоянии на момент поджога. На месте пожара нашли спички, пустую бутылку и марлевый тампон со следами горючего.

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В октябре в Смоленской области задержали двух подозреваемых в поджоге релейного шкафа. УФСБ по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 267 Уголовного кодекса (приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения). Сам шкаф подожгли 17 октября.

Теги
Дзержинск железные дороги поджог Нижегородская область новости
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